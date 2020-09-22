Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Eylül 2020)

22 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı piyasalar: Küresel piyasalar, artan koronavirüs vakaları ve kısıtlamaların geri dönme ihtimalinin gündeme gelmesiyle haftanın ikinci gününe de kayıpla başladı. Asya borsaları ve ABD vadeli kontratlarının neredeyse tamamında eksiler söz konusu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 gerilerken ABD vadelileri yüzde 0,3'ler düzeyinde ekside...

Türkiye piyasaları: Tüketici güven endeksi verisinin takip edileceği yurt içi piyasalarda ise döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde tarihi zirvesini dün 7,64'ün üzerine taşıyan dolar/TL, bugüne 7,62'nin üzerinde başladı. Dün 8,90 ile 9 lira aralığında dalgalanan euro/TL, bu sabah 8,97-8,98 bandında değerleniyor.

Petrol ve altın: Altın fiyatları dün doların değer kazanmasıyla yüzde 3,4 geriledikten sonra bugün hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artarak 1.918 dolar seviyesine ulaştı. Petrol fiyatları Meksika Körfezi'ndeki tropikal fırtınanın gücünü kaybetmesinin ardından dünkü kayıplarını toparlayarak ilk işlemlerde yükseldi ancak koronavirüs vakalarının artmasıyla

yakıt talebine dair endişeler devam ediyor. Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 41.57 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,48 yükselerek 39.5 dolardan işlem görüyor.

Metallere ikili doping



Endüstriyel metal fiyatları pandemi öncesi seviyelere çıktı. Analistler metal piyasalarındaki çıkışın süreceği kanaatinde. Capital Economic, UBS, Commerzbank ve Standard and Chartered gibi finans kuruluşları bakır, alüminyum, çinko, kurşun, nikel ve kalay fiyatlarının 2021’de yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Metallere ikili doping

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Moody's: Türkiye tamponlarını kaybetti



Türkiye’nin kredi notunu 11 Eylül tarihinde B2 seviyesine indirip, görünümünü negatif olarak tutan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yatırımcıların Türkiye’nin kredi risklerine ilişkin sıkça sorduğu bazı soruları yanıtladığı bir analiz yayınladı. “Liradaki baskılar nedeniyle kredi risklerine ilişkin Sıkça Sorulan Sorular” özel ülke notunda Moody’s lirada devam eden değer kaybı, sermaye çıkışlarının sürmesi ve merkez bankası döviz rezervlerindeki erime nedeniyle yatırımcıların odağının tekrar Türkiye’nin ödemeler dengesi pozisyonuna odaklandığına dikkat çekti.

Moody's'den ‘3 soruda Türkiye’ analizi

TÜİK, Tüketici Güveni hesaplama yöntemini güncelledi



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde revizyona gittiğini güncellenmiş verilerin bugün yayımlanacağını açıkladı. Değişikliğe göre yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarından 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri çıkarılırken, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi eklendi. TÜİK ilgili değişikliğin Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün "tavsiyeleri doğrultusunda" ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığını açıkladı.

Bazı hisselerde yabancı payı sıfıra yaklaştı



Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da payı yüzde 50 seviyesine inerken hisse bazında çok daha dramatik düşüşler göze çarpıyor. Bazı hisselerde neredeyse pay sıfıra geriledi.



Yabancı yatırımcının bazı hisselerdeki payı sıfıra yaklaştı

Bakan Pekcan ve ABD Ticaret Bakanı Ross Amerikan-Türk Konferansına katılacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un da iştirak edeceği 38'inci Amerikan-Türk Konferansına katılacak. Videokonferans yoluyla gerçekleştirilecek Konferans saat 17.30'da başlayacak.

Global Maske, NATO'ya 1 milyar maske gönderecek



NATO’nun maske tedarikçilerinden biri olan A&S Yatırım Holding iştiraki Global Maske, NATO’ya 3 yılda 1 milyar adet maske gönderecek. A&S Yatırım Holding Başkanı Uğur Akkuş, fiyatın tutturulması halinde söz konusu rakamın 5 milyar adete çıkabileceğini söyledi.

Global Maske, NATO'ya 1 milyar maske gönderecek

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Powell: Fed, ihtiyaç olduğu sürece ekonomiye desteğini devam ettirecek

Fed Başkanı Jerome Powell bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumu basına gönderdi. Powell, bu sunumda ABD ekonomisinin koronavirüs krizinin yol açtığı krizden toparlanmasına yardım için elindeki tüm araçları kullanma taahhütüne bağlı olmaya devam ettiğini söyledi. Ekonominin geleceğinin "oldukça belirsiz" olmaya devam ettiği ortamda ekonomik aktivite ve istihdamın kriz öncesi seviyelerin altında seyretmeye devam ettiğine işaret eden Powell, "İlerlenecek yol virüsün kontrol altında tutulup tutulamamasına ve hükümetin her seviyesinde atılacak politika adımlarına bağlı" diye konuştu.

"Toparlanmanın mümkün olduğu kadar güçlü olmasını sağlamak ve ekonomiye kalıcı hasrı sınırlamak için, yapabileceğimiz her şeyi gerektiği sürüce yapmak için elimizdeki araçların hepsini kullanma taahhüdümüze bağlıyız" ifadelerini kullanan Powell, ABD ekonomisinin koronavirüs salgınının yarattığı krizden tamamen toparlanacağına olan inancını da vurguladı.

ABD'de hanehalkı servetleri pandemi öncesi seviyeye geldi

Fed verilerine göre, hisse senedi piyasalarındaki yükseliş ve federal hükümetkin sağladığı yardımların etkisi ile hanehalklarının net servetleri koronavirüs salgını öncesi seviyeere geldi. Fed'in ikinci çeyrek raporuna göre hanehalkı servetleri Haziran sonunda bir önceki çeyreğe göre 7.6 trilyon dolar artarak 118,9 trilyon dolar seviesine ulaştı. 2019 sonunda net servetk 118,5 trilyon dolar olmuştu. Net servet artışının 760 milyar doları tasarruflardaki artışlardan geldi.