Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Haziran 2021)

Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi ve Hazine ihaleleri izleneceği günde yurt dışı piyasaların en önemli gündemi ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'ne yapacağı sunum olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Dolar: Haftanın ilk günü 8,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü 8,77'den noktalarayak üst üste yükselişini 6. güne taşıdı. Bu sabah ise döviz piyasaları hafif gerilese de yön arayşında. Dolar/TL, düne göre 8,75-8,76 seviyelerinden el değiştirirken euro/TL ise yüzde 0,3 civarında aşağıda 10,42 dolaylarında işlem görüyor.

Piyasalar: Küresel hisse senedi piyasaları ABD'de faiz oranlarında yakın dönemde yaşanabilecek artışa dair devam eden endişelere rağmen yatırımcıların ekonomik büyümeye odaklanmasına paralel olarak toparlanmayı bugün de sürdürdü. Asya borsaları, Wall Street'ten destek bularak dün gördüğü dört haftanın dip seviyesinden toparlanırken ABD'nin Dow Jones endeksi üç aydan uzun bir sürenin en güçlü yükselişini kaydetti.

Petrol fiyatları, yatırımcıların dünya genelinde petrol talebinde hızla iyileşme olacağı beklentilerini sürdürmesiyle ve İran petrolüne dair endişelerin azalmasının ardından yükseldi. Brent petrolün Nisan 2019'dan beri ilk defa 75 doları gördü. Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 75,16 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, dolardaki hafif gerilemenin güvenli liman altına olan yönelimi artırmasıyla hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra bugün yüzde 0,3 artışla 1.787 dolarda seyretti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

DÜNYA ve ŞİŞECAM işbirliğinde düzenlenen “CAMDAN SOHBETLER” programı bugün Dünya dijital platformlarından saat 10:00'da canlı yayınlanıyor. Gazeteci Vahap Munyar'ın ağırlayacağı Prof. Dr. Ahmet Kırman, sektördeki son gelişmeleri ve Şişecam'ın yatırım ile hedeflerini anlatıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasaklarının tamamıyla kaldırılacağını açıkladı. "Diğerleri ile uyumlu şekilde turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini de bir ay daha uzatıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Almanya Başbakanı Merkel, üç milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıyı barındıran Türkiye'ye mali desteğin sürmesi ve mülteci mutabakatının güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Konu AB zirvesinin de gündeminde olacak.

Yerleşik kişilerin EBRD ve IFC'den sağlayacakları kredilerde KKDF oranı '0' olarak belirlendi

ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD finans sisteminin regülatörleri, sistemin iyi durumda olduğunu ve bankacılık sistemindeki güçlü likidetenin finansal riskleri azalttığını ifade ettiler.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin pandeminin etkilerinden toparlanmaya devam ettiğini belirterek önümüzdeki aylarda istihdamda büyümenin toparlanmasını ve geçici enflasyon baskılarının hafiflemesini beklediğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, "ABD ve Avrupa net bir şekilde farklı durumdalar. İki ekonomi arasındaki pek çok fark dikkate alındığında karşılaştırma yapmak çok da mantıklı değil" dedi. Çin-ABD ticaret anlaşmasının uygulanmasında yavaşlama Mayıs'ta da sürdü.

ABD-Çin arasındaki anlaşma kapsamında Çin Mayıs ayında ABD'den 10 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Rakam, 2020 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara girdi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK ve TCMB tarafından ortak hazırlanan Tüketici Güven Endeksi verileri açıklanacak (10.00). Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında yüzde 3,6 düşüş göstererek 77,3 olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ayın son iki ihalesini gerçekleştirecek. 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvil yeniden satışa sunulacak. Bir önceki 2 yıllık tahvilde faiz yüzde 18,59, TLREF'e endeksli tahvilde faiz yüzde 4,99 olmuştu.

Yurt dışında en önemli gündem Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunum olacak. Powell, Temsilciler Meclisi Seçilmiş Komitesi'ne koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin bir sunum yapacak (21.00).

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi (15.30), Richmond Fed İmalat Endekski, 2.el konut satışları (17.00) ve API petrol stokları (23.30) verileri izlenecek.

Euro Bölgesi Öncü Tüketici Güven Endeksi verisi gelecek (17.00).