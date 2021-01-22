Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Ocak 2021)

Yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un Türkiye ile ilgili olası değerlendirmesi beklenirken yurt dışında ise PMI verileri haftanın son işlem gününde öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: TCMB ve ECB başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarında sürpriz çıkmadı ve beklendiği gibi kritik bir faiz hamlesi gelmedi. Hafta boyu faiz kararını bekleyen dolar/TL, dün 7,40'ın altında kapandı. Haftanın son işlem gününde dolar/TL için 7,36-7,37 ; euro/TL için ise 8,98 seviyeleri söz konusu...

Yurt dışı: Biden'ın COVID-19'la mücadele için daha büyük bir destek paket sunacağı beklentisiyle yaşanan yükselişlerin ardından haftanın son işlem gününde dünya borsalarında kâr realizasyonları etkili oluyor. Asya ülkelerinin neredeyse tamamında düşüşler sınırlı da olsa kırmızı ekranlar görülüyor. MSCI Japonya hariç Asya Pasifik Endeksi yüzde 0,3 civarı değer kayberedek tarihi seviyelerden döndü. ABD vadelilerinde de hafif gerilemeler yaşanıyor.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, Çin'de artan koronavirüs vakalarının yeni sınırlamaları gündeme getireceği ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in talebinin zayıflayacağı endişeleri ile düşüşte. Brent petrolün varili 56 doların altına geriledi. Spot altının onsu ise dünkü yatay seyrin ardından bugün 1.860 dolara çekildi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK 2020 yılı 3.çeyrek döneme ilişkin hanehalkı yurt içi turizm rakamları, TOBB açılan ve kapanan şirketleri açıklayacak (10.00). TCMB finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak (14.30).

Yurt dışında satın alma yöneticileri öncü rakamları açıklanacak.

Japonya (03.30), Fransa (11.15), Almanya (11.30), Euro Bölgesi (12.00),

İngiltere (12.30) ve ABD (17.45) PMI verileri sırayla takip edilecek.

ABD'de ikinci el konut satışları (18.00) açıklanacak diğer veri olacak.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Profesyonel Tahminciler Anketinde önümüzdeki 3 yıla ilişkin beklentiler piyasaların radarında olacak

(12.00).

..::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

S&P'nin Türkiye değerlenirmesi bekleniyor - ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, “İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek” dedi.

Biden: Düzelmeden önce daha da kötüleşecek - ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevinin ilk gününde korona virüs salgını ile mücadele planını açıklayarak, “İşler daha iyiye gitmeden önce daha da kötüye gidecek” dedi.

Bitcoin sert düşüşün ardından toparlanma çabasında - Bitcoin fiyatı "Çifte Harcama" iddialarının ve Guggenheim Partners global baş yatırım yetkilisi Scott Minnerd'in Bitcoin fiyatının 20 bin dolar seviyelerine geri çekilme yaşaya bileceği iddialarının etkisi ile yaşanan keskin düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Son 24 saat içinde 28 bin dolar seviyesine kadar geri çekilen Bitcoin fiyatı bu sabah 31 bin dolar düzeyinde işlem görüyor.

Ifo: Çin, cari fazla veren ülkeler listesinde Almanya'yı geçti - Alman ekonomik düşünce kuruluşu Ifo, Çin'in 2020 yılında Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en çok cari fazla veren ülkesi ünvanını eline aldığını öngördü. Ancak Almanya, cari fazlanın GSYH oranı sıralamasında Çin'in açık ara ile önünde olmaya devam ediyor. Almanya'nın cari işlemler fazlasının otomobil, makina ve ekipman talebindeki düşüşün etkisi ile 2020 yılında 261 milyar dolara gerilediğini tahmin eden Ifo, Çin'in cari fazlasının ise 2020'de iki kattan fazla artarak 310 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Japonya, olimpiyatların iptal edileceği haberlerini yalanladı - Japonya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Manabu Sakai, İngiliz basınında yer alan Japon hükümetinin Tokyo Olimpiyatları'nı iptal etmeye karar verdiği yönündeki haberleri yalanladı. Sakai, "Bu haberin doğruluğu yok" ifadelerini kullandığı açıklamasında olimpiyatları iptal etme planları olmadığını belirtti.