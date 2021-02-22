Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (22 Şubat 2021)

Haftanın ilk günü yurt içinde yoğun bir gündem bulunurken, yurt dışı veri takvimi daha sakin görülüyor. Kapasite kullanım oranı, Reel Kesim Güven Endeksi, Hazine İhalesi ve yabancı ziyaretçi sayısı öne çıkan gündem maddeleri olarak görülüyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında 6,96-7,00 bandında dalgalanan dolar/TL, yeni haftaya da bu aralıkta başladı. Dolar/TL 6,97; euro/TL ise 8,45-8,46 seviyelerinden değerleniyor.

Yurt dışı: Asya borsaları küresel ekonomik büyümenin hızlanması ve enflasyonda yükseliş beklentileriyle karışık seyir izliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yatırımcıları tedirgin etmesinin ardından geçen hafta gördüğü rekor seviyeden geriledikten sonra yatay seyrediyor. ABD vadelilerinde de sınırlı düşüşler görülüyor.

Altın: Uluslararası piyasalarda altın fiyatı, ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında zayıflamasından destek alarak 1.780 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Spot altın fiyatı bu sabah cuma gününe göre yüzde 0,2 civarı artışla 1.786 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Petrol: ABD'nin Teksas eyaletini ve çevresini vuran kutup soğuklarını yol açtığı arz kısıntısı sonrası petrol arzının talepteki toparlanmanın gerisinde kalacağı endişelerinin artması petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 63,72 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Kriptopara: Bitcoin'in fiyatı, artan kurumsal yatırımcı ilgisinin de etkisi ile güçlü yükselişini devam ettiriyor. Bitcoin, dün 58 bin dolar seviyesinin de üzerine çıktı. Yıl başından bu yana yüzde 100'e yakın değerlenen Bitcoin fiyatı bu sabah saatlerin 56.250 dolar düzeyinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings geçen cuma gece yarısı açıkladığı değerlendirmesine, Türkiyenin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi

S&P Global Ratings, Yeni Zelanda'nın yabancı para cinsinden kredi notunu AA'dan AA+ seviyesine yükseltti. Yeni Zelanda, koronavirüas salgınının başından bu yana notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilen ilk gelişmiş ekonomi oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, COVID-19 salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi. Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılının da COVID-19 yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Trump'ın başkanlık döneminde zarar gören ABD-Cin ikili ilişkilerinin onarılması için Biden yönetimine iki ülke arasında diyaloğun yeniden açılması Pekin ile birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Global petrol tüketikminin temmuz sonuna kadar koronavirüs salgını öncesi seviyeye ulaşacağını öngören Goldman Sachs, brent petrolü için ikinci çeyrek tahminini 10 dolar artırarak 70 dolara çıkarırken, üçüncü çeyrekte de fiyatın 75 dolara yükseleceğini öngördü.



GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak kapasite kullanım oranı ile Reel Kesim Güven Endeksi verileri takip edilecek. Yılın ilk ayında kapasite kullanım oranı yüzde 75,4, Reel Kesim Güven Endeksi 107,0 olarak açıklanmıştı (10.00).



Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), İşgücü Girdi Endeksleri, Sektörel Güven Endeksleri ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılının ilk ayına ilişkin yabancı ziyaretçi rakamlarını duyuracak (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayının yoğun ihale takviminde son ihalelere üst üste iki gün çıkacak. Haftanın ilk günü TLREF'e endeksli 5 yıllık tahvil yeniden ihraç edilirken, aynı zamanda 3 yıl vadeli Altın Tahvili ile Altına Dayalı Kira Sertifasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Günün yurt içindeki son verisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklayacağı Merkezi Yönetim brüt borç stoku ile alacak stoku verileri olacak (17.30).

Yurt dışında daha sakin bir veri gündemi bulunuyor. Günün en önemli verisi Almanya'dan IFO Endeksi olacak (12.00). Piyasalarda bir önceki ay 90,1 puan olarak açıklanan endeksin bir miktar yukarı yönde geleceği beklentisi bulunuyor. ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi (16.30), Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (18.30) bulunuyor.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının nasıl kaldırılacağı konusunda bir yol haritası açıklayacak.