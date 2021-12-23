Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Aralık 2021)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yurt içinde izlenecek gündem maddeleri olacak. Yurt dışında ABD'den gelecek veriler öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 12 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13,60'a kadar çekildi.

Küresel hisselerdeki yükselişler erken Asya işlemlerinde devam ederken, güvenli liman olarak görülen dolar yeni koronavirüs varyantı Omicrona dair olumlu gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından piyasaların rahatlamasıyla baskı altında kaldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi , Pazartesi günü Omicron varyantına dair endişelerin piyasaları huzursuz etmesi ve yatırımcıları güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirmesi nedeniyle gerilemesinin ardından art arda üçüncü seansta da kazanım elde ederek yüzde 0,6 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Tüm çalışanların asgari ücretin aylık brüt tutarını aşmayacak şekilde damga ve gelir vergilerinden muaf tutulmasına ilişkin kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koronavirüs salgının seyrine göre sokağa çıkma kısıtlamasının alınabilecek tedbirler arasında olduğunu ifade etti.

Japonya Kabine Sözcüsü Hirakozu Matsuno, hükümetin Omicron varyantı nedeniyle yeni sınırlamalar uygulamayı düşünmediğini söyledi.

İngiltere'de işletmeler Aralık ayında sona eren 3 ayda karantina tedbirlerinin uygulandığı Şubat-Nisan döneminden bu yana görülen en zayıf büyümeyi yaşadıklarını rapor ettiler.

İngiltere'de araç üretimi koronavirüs salgınının tedarik zincirlerinde yarattığı sorunların üstesinde gelemedi ve son 37 yılın kötü Kasım ayını yaşadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın ABD ve NATO’ya sunduğu "güvenlik" anlaşması taslağının taraflarla 2022 başlarında müzakere edilmeye başlanacağını açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ilaç şirketi Pfizer’ın antiviral Covid-19 hapı Paxlovid’e acil kullanım izni verdi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak (10.00).

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanacak (11.00).

TCMB, 16 Aralık tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. Merkez Bankası haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Almanya ithal ve ihraç fiyatları (10.00), İtalya'da güven endeksleri (12.00) Avrupa'da izlenecek veriler olacak.

ABD'de işsizlik başvuruları, kişisel gelir ve harcamalar (16.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi, yeni konut satışları (18.00) ve doğal gaz stokları (18.30) verileri takip edilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuşacak.