Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Ekim 2020)

23 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: ABD başkanlık seçimine iki hafta kalması ve canlandırma paketi görüşmelerinin bir sonuca ulaşmasının beklenmesiyle tedbirli davranan yatırımcıların etkisiyle küresel borsalar sınırlı değişim gösterdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yatay seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Çin lokomotif endeksi de yüzde 0,2 yükseliş kaydetti. ABD vadelilerinde de yüzde 0,1 civarı artılar söz konusu.

Yurt içi: Yurt içi piyasalarda tüm dikkatlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının dün sürpriz bir kararla faizi değiştirmeden tamamlanmasının ardından, gözler yeniden jeopotilik gelişmelere döndü. Dünkü sürpriz kararla birlikte 7,97'nin üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde 7,95'in üzerinde değerleniyor. Euro/TL'de de yatay seyir söz konusu ve 9,39'dan işlemler gerçekleştiriliyor.

Altın ve petrol: Altın ABD canlandırma paketinde eninde sonunda anlaşmaya varılacağı umutlarınınyatırımcının enflasyona karşı koruma olarak gördüğü altına olan talebi artırmasıyla hafif yükseldi ancak doların güçlenmesi kazanımları sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1'den fazla geriledikten sonra bugün yüzde 0,1 yükselerek 1.906 dolarda seyretti. Haftalık olarak ise yüzde 0,4 yükseliş kaydetti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,12 düşerek 42,45 dolarda işlem görüyor.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Finansal piyasalar sürprizi sevmez

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri’nde bu hafta Merkez Bankası'nın tartışılan faiz kararını yorumladı. Politika faizi yerine GLP'nin yükseltilmesini 'ters köşe' olarak yorumlayan ikili, yine ana yoldan yan yola sapıldığının altını çizdi.

Finansal piyasalar sürprizi sevmez

Üretici çaresiz kaldı, süt inekleri kesime gidiyor

Çiğ süt üreticisi, 12 yıl aradan sonra yine yoğun olarak süt ineklerini kesiyor. Yem fiyatının son 11 ayda yaklaşık yüzde 50 oranında artmasına rağmen, çiğ süt fiyatının 11 aydır hiç artmaması üreticiyi çaresiz bıraktı. Üretici zarar ettiği için süt ineklerini kestiriyor. Fakat kesimhaneler 2-3 ay sonrasına gün veriyor. Çiğ süt fiyatının düşük, yem fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde zarar eden üretici süt ineklerini kestirmek zorunda kalıyor. Kesilen ineklerle birlikte hayvan varlığı azaldığı için ve doğurganlık yok olduğu için hem damızlık hem de kesimlik ve besilik hayvan ithalatı gündeme geliyor.

Üretici çaresiz, ‘süt inekleri' kesime gidiyor

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump: Pelosi yeni koronavirüs yardım paketini onaylamak istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri öncesinde rakibi Joe Biden ile çıktığı son televizyon tartışmasında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi yeni koronavirüs yardım paketini seçimden önce onaylamak istememekle suçladı. Trump, "Pelosi, yeni bir koronavirüs ekonomik teşvik paketini onaylamak istemiyor. 3 Kasım'da yapılacak seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin

Temsilciler Meclisi'ni alması bu tür önemli konularda çekişmelerin yaşanmasından kaçınılmasını sağlayacak" diye konuştu. Trump, Pelosi'nin Demokrat Harti'nin siyasi zaferler kazanmasını sağlamak için yasa tarasını beklenttiğini savundu.

Intel'in cirosu ve hisse başına karı azaldı

Kullanıcıların daha ucuz işlemcilere, çiplere yönelmeleri, koronavirüs salgınının işletmelerin ve hükümetlerin vergi merkezi harcamalarını kısmalarına yol açması Intel'in cirosunun ve hisse başına karının azalmasına yol açtı. Intel mali yılının ikinci çeyreğinde hisse başına karının yüzde 25 düşüşle 1,02 dolar olduğunu bildirdi. Düzeltilmiş hisse başına kar da yüzde 22 azalarak 1,11 dolar oldu. Analistler de hisse başına karın 1,11 dolar olacağını öngörüyorlardı.

Net kar yüzde 29 düşüşle 4,28 milyar dolar olarak gerçekleşti. Faaliyet karı ise yüzde 22 azalarak 5,1 milyar dolara indi. İkinci çeyrekte ciro ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 düşüşle 18,33 milyar dolara indi. Analistler cironun 18,25 milyar dolara gerileyeceğini öngörüyorlardı.

Japonya ile İngiltere ticaret anlaşmasında resmi imzalar atıldı

Japonya ile İngiltere arasında ticaret anlaşmasında resmi imzalar bu sabah Tokyo'da atıldı.

Bu, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılık sonrasında ticarete yönelik yaptığı ilk büyük anlaşma oldu. Anlaşmayı Japonya adına Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve İngiltere adına da Ticaret Bakanı Liz Truss imzaladılar.

PayPal, aralarında BitGo'nun olduğu kriptopara şirketlerini satın almayı görüşüyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara verdikleri bilgiye göre, PayPal, aralarında bitcoin saklama hizmeti sunan BitGo'nun da olduğu kriptopara şirketlerini satın almayı görüşüyor.

PayPal bir gün önce de kripto paraların kendi online cüzdanlarında yer alabileceğini ve üye iş yerlerinde kullanılabileceklerini duyurmuştu. Kaynaklar, PayPal ile BitGo arasındaki görüşmelerde tarafların henüz birbirlerinden çok uzakta olduğunu, PayPal'ın başka şirketleri hedeflemeye yönelebileceğini de ifade ediyorlar.