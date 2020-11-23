Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında sınırlı da olsa değer kaybıyla haftaya 'merhaba' dedi. Geçtiğimiz hafta faiz artışı kararının da desteğiyle 7,5065 ile son 1 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, bu haftanın ilk işlem gününde 7,66'ların üzerine kadar tırmandı. Benzer grafikler sergileyen euro/TL'de, sabahın erken saatlerinde 9,10'un üzeri görüldükten sonra 9,08'de dengelendi.

Yurt dışı: Salgında aşılamaların aralık ayında başlama ihtimalinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda iyimser bir hava yaşanıyor. Asya borsalarında yüzde 1'leri aşan yükselişler yaşanırken ABD vadelileri de yüzde 0,3 civarı primlerle haftayı yeşil ekranlarla karşıladı. Japonya'da Tokyo borsasının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin performansı dikkat çekiyor. Kospi, Cuma gününe göre yüzde 1,73 yükseldi. Shanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,86 artıda.

Altın ve petrol: Spot altın 1.880 dolar düzeyini aşmakta zorlanıyor. Bu sabah 1.876 dolar/ons seviyesinin üzerini test eden spot altın 1.872-1.874 dolar/ons aralığında yatay bir seyre döndü. Koronavirüs aşısına yönelik umutlar petrol fiyatlarını destekliyor. Brent petrolün varili, 45 doları geçeken ABD ham petrolü 42,5 düzeyinde.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde bugün fiyatlanacak çok önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise PMI verileri alınacak. Sırasıyla Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den gelecek olan PMI verilerinde düşüş beklenirken, hizmette düşüşün daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Tedarik sanayi: Kapanma yok fazla mesai var!

Otomotiv tedarik sanayi, COVID-19 testi pozitif çıkan çalışan sayısındaki artış kaynaklı üretim açığını, fazla mesai ve ilave istihdamla kapatacak.

Ferit Şahenk, İstinyePark’taki hisselerini Katar devletine satıyor

Bankalarla gerçekleştirdiği yapılandırma sonrası varlık satışına giren Doğuş Grubu, varlık satışına devam ediyor. 2018’de bankalarla masaya oturan Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, başta turizm, restoran ve yat işletmeciliği olmak üzere birçok faaliyetini satmış bazılarında da yeni ortaklığa gitmeye başlamıştı. Şahenk, İstinyePark’ta yüzde 42’lik hissesini dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding LLC'ye 1 milyar dolara satmaya hazırlanıyor.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Pfizer ve BioNTech, FDA’ya resmi başvuru yaptı

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, BioNTech ile birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısının acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) resmi başvuruyu yaptı. Korona virüs salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortaklaşa geliştirdikleri "BNT162b1" adlı korona virüs aşısının 18 Kasım’da virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğu duyurmuştu.

JP Morgan: ABD, 2021 ilk çeyrekte daralacak

JPMorgan, COVID vakalarında artış nedeniyle ABD ekonomisinin 2021 ilk çeyrekte daralacağını tahmin eden ilk büyük banka oldu. 2020 4'ncü çeyrekte yüzde 2,8 büyüme bekleyen JPMorgan, vaka sayılarında artışa ve uygulamaya konan tedbirlere bağlı olarak ABD ekonomisinini ilk çeyrekte yüzde 1 daralacağını tahmin etti. 2021 ikinci çeyrekte yüzde 4,5 büyümeye dönüleceğini öngören JPMorgan, üçüncü çeyrek beklentisini de yüzde 6,5 büyüme olarak ortaya koydu.

ABD'de yeni koronavirüs vakası sayısı 12 milyonu geçti

ABD'de yeni koronavirüs vakası sayısı 12 milyonu geçti. Son 24 saatte 257 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği ABD'de vaka sayısı 12,23 milyona ulaştı. Son 24 saatte 1227 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 257 bin 88'e yükseldi.