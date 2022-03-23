Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Mart 2022)

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından ortak hazırlanan tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında İngiltere enflasyon, ABD konut verileri ile Powell ve Lagarde'nin konuşmaları öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Asya hisse senedi piyasaları, yatırımcıların tahvil piyasalarından teknoloji hisselerine ve düşüş kaydeden sektörlere yönelmesiyle üç haftanın zirvesini görürken, Ukrayna'da devam eden savaşın arz sorunlarına neden olabileceği olasılığı nedeniyle petrol ve emtia fiyatları yüksek seyretmeye devam etti.

Bu hafta genelinde olduğu gibi 14,80 etrafındaki seyrini sürdüren dolar/TL, sabah saatlerinde 14,82'den işlem görüyor. Euro ise 16,35 liradan alıcı buluyor.

Petrol fiyatları, yüzde 1,5 civarı artışla yükselişini üst üste 5. güne taşıd ve 117 dolar düzeyinde.

Altın fiyatları ise yatay seyirle 1.920 doların hemen üzerinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ukrayna’daki insani dram devam ediyor binlerce sivil hayatını kaybetti. 3 milyonu aşkın insan komşu ülkelere sığındı. Bu gidişata bir an evvel son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenskiy ve Putin ile temaslarımızı sürdürüyorum" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO Zirvesi için yapacağı Avrupa ziyaretinde NATO liderleri ve müttefikleriyle 3 temel madde üzerine odaklanacağını ifade ederek, "Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımın bir sonraki aşamasının görüşüleceğini" açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın nükleer silah kullanıp kullanmayacağı ile ilgili soruya Rusya’nın varlığına bir tehdit oluşması durumunda başvurabileceklerini söyledi.

Arjantin Merkez Bankası (BCRA) 200 baz puan, Paraguay Merkez Bankası(BCP) 50 baz puan faiz artışına gitti.

ABD ve İngiltere, İngiltere'den çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan tarifelerin hafifletilmesi konusunda bir anlaşmaya vardılar.

Dallas Fed ekonomistleri tarafından yapılan bir çalışma, Rusya'nın enerji ihracatının bu yıl piyasalardan çekilmesi halinde küresel ekonominin bir resesyondan kaçamayacağını ortaya koydu.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK, 2021 yılına ilişkin işgücü istatistikleri, Mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi ve Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak (10.00). TÜİK ve TCMB tarafından ortak hazırlanan tüketici güven endeksi bir önceki ay yüzde 2,8 düşüşle 71,2 seviyesine inmişti.

Milli Güvenlik Kurulu(MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak (15.00).

İstanbul Sanayi Odası Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek (15.00).

Avrupa piyasalarının açılışıyla birlikte analistler İngiltere'den gelecek verilere odaklanacaklar. İngiltere'de Şubat ayına ilişkin tüketici, üretici ve perakende fiyatlar açıklanacak. Ülkede tüketici fiyatları yılın ilk ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşerken, yıllık yüzde 5,5 artış göstermişti. Analistler enflasyonun aylık yüzde 0,6 artarak yıllık yüzde 6,0 seviyesine ulaşmasını bekliyorlar (10.00).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell, BIS İnovasyon Zirvesi 2022'de "Dijital Bir Dünyada Merkez Bankası Yöneticileri için Gelişen Zorluklar Paneli"ne katılacak (15.00).

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, aynı zirvenin "Dijital Bir Dünyada Merkez Bankaları İçin Ortaya Çıkan Zorluklar" konulu toplantısında konuşma yapacak (16.15).

ABD'den konut piyasası ile ilgili diğer beklenen veri Şubat ayına ilişkin yeni konut satışları olacak. Yeni konut satışları bir önceki ay yüzde 4,5 düşüşle 801 bine inmişti (17.00).

Enerji piyasalarının takip edeceği iki veri yine ABD'den gelecek. DoE haftalık petrol stokları ile Dallas Fed enerji sektörü faaliyet endeksi verileri aynı saatte ekranlara düşecek (17.30).