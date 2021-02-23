Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (23 Şubat 2021)

Yurt içinde ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak veriler bakımından sakin bir gün yaşanacak. ABD Merkez Bankası(Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenleyeceği 2 ihale günün en önemli gündem maddeleri olarak takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Yeni haftaya yükselişle başlayan ve dün bir ara 7,06'nın üzerine tırmanan dolar/TL, yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra 7,01 seviyelerine çekildi. Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 7,01-7,02 seviyeleri mevcut. Dün 8,60'ın üzerini test eden euro/TL ise bu sabah saatlerinde 8,54-8,55 bandında değerleniyor.

Yurt dışı: Asya borsaları son iki haftanın en düşük seviyesinden yükselişe geçti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 719.8 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,2 civarı yükselişte. Endeks geçtiğimiz haftanın rekor seviyesinden sonra değer kaybetse de halen yılın başından bu yana yüzde 9'dan fazla artış kaydetmiş durumda. Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. ABD vadelileri de yüzde 0,5'lerin üzerinde primli.

Altın: Geçtiğimiz haftayı 1.780 doların hemen üzerinde kapatan spot altın fiyatları, dün yüzde 1,5 değer kazanarak 1.810 dolara kadar tırmanmıştı. Altın fiyatlarındaki yükseliş sınırlı da olsa da devam ediyor. Spot altının ons fiyatları dünkü kapanışa göre yüzde 0,2'lik artışla 1.812 dolar düzeyinde.

Petrol: ABD'nin Teksas eyaletindeki aşırı soğuklar nedeniyle aksayan üretimin desteklediği yükseliş sürüyor. Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı 65,40 dolardan işlem görüyor.

Kriptopara: Pazar günü 58 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan ve dün bu seviyelerden önemli satışlarla karşılaşan Bitcoin'de bu sabah fiyat 50 bin dolar civarında dolaşıyor. Dün neredeyse 10 bin dolarlık aralıkta dalgalanan Bitcoin fiyatı bu sabah 24 saat öncesine göre yüzde 10 civarı düşüşle 49 bin 990 dolar seviyelerinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Sabancı Holding’in, son 20 yılın en başarılı performansını gösteren iştiraki Teknosa’nın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla Borsa İstanbul’da gerçekleştirdiği halka arzın ardından, ikinci aşama olan sermaye artırım kararı alındı. Teknosa, halka arzdan elde edilen kaynak ile sermayesini 91 milyon TL artırarak, 110 milyon TL’den 201 milyon TL’ye yükseltiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin karantinadan çıkış planına ilişkin, “21 Haziran’dan itibaren İngiltere’deki tüm sosyal kısıtlamaların kaldırılmasını hedefliyoruz” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Güney Kore, kriptopara ticaretinden yılda 2,5 milyon wondan (2.260 dolar) fazla kazanç sağlayan yatırımcılardan 1 Ocak 2022'den sonra yüzde 20 vergi alacak.

GÜNÜN AJANDASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat'ın son iki ihalesini düzenleyecek. 14 Ay vadeli kuponsuz tahvil ile 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden ihraç edilecek.

TÜİK motorlu kara taşıtları verilerini yayımlayacak (10.00).

Yurt dışında Günün en önemli gündemi Fed Başkanı Powell'ın Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl Para Politikası Raporu sunumu olacak. Fed Başkanı yılda iki kez Kongre'ye para politkikasına ilişkin rapor sunuyor.

ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi ve S&P Case Shiller Konut Fiyatları verileri aynı saatte gelecek (16.00). ABD'de Conferance Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi

(18.00), Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi (18.30) olacak.