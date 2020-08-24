Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Ağustos 2020)

24 Ağustos 2020

Küresel piyasalar... COVID-19 salgınında tedaviye yönelik ABD'den gelen olumlu haberlerin desteğiyle küresel piyasalar yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. ABD'de gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA tarafından iyileşen COVID-19 hastalarının kanından alınacak plazmanın tedavi yöntemi olarak kullanılmasına verilen onayın ardından salgının hız kaybedeceği umutları artmış durumda. ABD vadelilerinde yüzde 0,4'leri bulan artışlar yaşanırken Asya geneline yeşil ekranlar dikkat çekiyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,65 artarak altı ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Japonya'nın Nikkei endeksi kayıplarını toparlayarak yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içi piyasalar... Türkiye piyasalarında turizm istatistikleri dışında bugün açıklanacak önemli bir veri gündemi bulunmazken; döviz kurları haftaya sakin başladı. Dolar/TL 7,32'nin üzerinde değerlenirken Euro/TL 8,63ten el değiştiriyor.

Altın fiyatları geriliyor... ABD'de FDA'nın koranvirüs tedavisinde hastalığı geçirmiş kişilerden alınan kan plazmasının kullanımına onay vermesinin yarattığı olumlu havanın risk iştahını artırması, güvenli liman olan altında satışları tetikledi. Uluslararası piyasanda spot altın fiyatı bu sabah 1930 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda da Cuma gününe göre yüzde 0,35 kayıpla 1933 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, altın fiyatlarında yönün belirlenmesinde Fed Başkanı Powell'ın Perşembe günü Jackson Hole'da yapacağı konuşmanın belirleyici olacağını ifade ediyorlar.

Petrol fiyatları yatay... Petrol fiyatları, yakıt talebini düşürerek fiyatlardaki artışı sınırlayan koronavirüs tecrit önlemlerine dair endişeler nedeniyle, Meksika körfezindeki petrol üretiminin yarısını durduran fırtınalara rağmen yatay kaldı.Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,1 düşerek 44,33 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,1 gerileyerek 42,32 dolarda işlem gördü.

Teşvikler ilçe bazına indi... “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” değiştirildi. 53 ilde bir alt bölgedeki teşviklerden yararlanacak ilçeler tek tek belirlendi. İşte teşvik kapsamındaki ilçelerin listesi...

Teşvikler ilçe bazına indi

Doğan'ın yatırım bankası 2021'de geliyor... DÜNYA'dan Handan Sema Ceylan'a bir roportaj veren Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, "Büyük bankaların masaları dolu. KOBİ'leri destekleyecek yatırım bankası kuruyoruz" dedi.

Doğan’ın yatırım bankası 2021’de açılacak

Araç kiralama sektöründe toparlanma sinyalleri

Toplam otomotiv satışlarındaki payı 2018’de yüzde 21.6 olan operasyonel araç kiralama sektöründe, bu oran 2020’de yüzde 7.3'e kadar düştü. İnan Ekici, son aylarda daralmanın hız kestiğini ve son çeyrekte 20 bin yeni araç alabileceklerini söyledi.

DÜNYADAN ÖNEMLİ GELİŞMELER



FDA'dan plazma tedavisine onay... ABD'nin gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA, koronavirüs tedavisinde kan plazmasının kullanımına izin verirken, bir gün önce kurumu siyasi nedenlerle onayı geciktirmekle suçlayan Başkan Donald Trump kararı memnuniyetle karşıladı.



Trump duyurdu: ABD'de plazma tedavisine onay

Fitch, Türkiye'nin kredi görünümünü düşürdü... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü 'Durağan'dan 'Negatif'e aşağı yönlü revize etti. Foreks anketinde not ve görünümün değişmeyeceği beklentisi çıkmıştı.

Fitch, Türkiye'nin 'görünüm'ünü revize etti

Trump: Çin'le bağlarımızı koparabiliriz... ABD'nin gıda ve ilaç düzenleme kurumu FDA, koronavirüs tedavisinde kan plazmasının kullanımına izin verirken, bir gün önce kurumu siyasi nedenlerle onayı geciktirmekle suçlayan Başkan Donald Trump kararı memnuniyetle karşıladı.

Rusya, ağustos sonuna kadar 30 bin doz aşı üretecek... Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, koronavirüs aşısı üretimine başlandığını ve Ağustos ayı sonuna kadar 30 bin doz aşı üretileceğini bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI



14.30 Türkiye, ağustos ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi