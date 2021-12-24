Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Aralık 2021)

Yurt dışında Asya dışında piyasaların tatil olduğu günde, yurt içinde de öne çıkan bir veri bulunmuyor. Yabancı ziyaretçi sayıları ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi yurt içinde izlenecek veriler olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Hafta boyu sert gerilemelerin yaşandığı döviz kurları haftanın son gününde yukarı yönlü. Kurlar yüzde 1'in üzerinde artış kaydedederken dolar/TL 11,40'ın üzerinde; euro/TL 13,10 civarında.

Yurt dışında açık olan Asya borsaları çoğunlukla yükseldi ve güvenli liman olarak görülen dolar, Omicron varyantının küresel ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkilemeyeceğine dair işaretlerin gelmesiyle geri adım attı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi S&P 500 endeksinin rekor seviyeden kapanmasının ardından yüzde 0,1 yükseldi. Çin lokomotif endeksi, kuzeybatıdaki Xi'an şehrinde vaka sayısının artmasının ardından 13 milyon sakininin karantinaya alınmasından bir gün sonra sonra yüzde 0,32 düştü.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

Nebati, “Modelimiz, yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nden neredeyse tüm ithalatı yasaklayan yasa tasarısını Perşembe günü imzaladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’li ilaç firması Merck tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen hap formundaki Molnupiravir adlı ilaca acil kullanım onayı verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ve müttefiklerinin Rusya-Ukrayna sınırındaki tansiyonu yükselttiğine dair açıklamasına yanıt vererek, “Rusya ile Ukrayna sınırında gördüğümüz tek saldırganlık Rusların askeri yığınağı” dedi.

Japonya'da Başbakan Fumio Kishida liderliğindeki kabine, 1 Nisan 2022'de başlayacak mali yıl için hazırlanan 940 milyar dolar büyüklüğündeki bütçeye onay verdi.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya'nın 2025 mali yılında faiz dışı bütçe fazlası verme amacına bağlı olmaya devam ettiğini ve mali reform çabalarının sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK 2020 yılına ilişkin işgücü maliyet istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kasım ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayıları duyurulacak (11.00).

TCMB tarafından Finansal Hizmetler Güven Endeksi verisi açıklanacak (14.30).

Avrupa ve ABD piyasaları Noel nedeniyle kapalı olacak.