Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Eylül 2020)

24 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: ABD ekonomisine yönelik artan belirsizlikler nedeniyle Wall Street'te dün yaşanan sert kayıplar, küresel piyasalarda bugün de satışlara sebep oluyor. Asya borsalarının tamamında kırmızı ekranlar görülürken satışlar yüzde 2'ye yaklaşmış durumda. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,35 gerilerken Güney Kore, Hong Kong ve Tayvan borsalarında kayıplar yüzde 2,5'a yaklaşıyor. Japon Nikkei ve Avustralya'da borsalar yüzde 1'e yakın düşerken Çin'de Shanghai borsası yüzde 1,6 civarı satıcılı seyrediyor. ABD vadelilerinde de yüzde 0,5'lere yaklaşan kayıplar yaşanıyor.

Yurt içi: Oldukça yoğun bir güne hazırlanan yurt içi piyasalarda dolar/TL ve euro/TL, sabahın ilk saatleri itibarıyla güne dünkü kapanış seviyelerinden başladı. Dolar/TL 7,70'in hemen altında; euro/TL de 6,97-6,98 bandından değerleniyor. Merkez Bankası'nın son dönemlerin en kritik faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. PPK öncesinde kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri takip edilecek.

Altın ve petrol: Altın doların değer kazanmasına paralel olarak son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dördüncü günde de gerileyerek yüzde 0,4 düşüşle 1.855 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları vadeli kontratları dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de ekonomik iyileşmenin yavaşladığı endişeleriyle ve Avrupa'da koronavirüs vakalarının tekrar yükselmesinin yeni seyahat kısıtlamalarına neden olmasıyla geriledi. Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı 41,5 doların da altına düştü.

GÜNÜN AJANDASI



10.00 Türkiye, eylül ayı Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı

10.00 Türkiye, eylül ayı sektörel güven endeksleri

11.00 Almanya, eylül ayı Ifo endeksleri

11.00 Avro Bölgesi, Avrupa Merkez Bankası Ekonomi Bülteni

14.00 TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı konut satışları

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

İlave gümrük vergilerin süresi uzadı

Yılbaşından bu yana 5 bin civarında ürünler için uygulanan ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. İthalat Rejimi Kararlarında yapılan değişiklikle, yılbaşından bu yana 5 bin civarında ürün için çeşitli tarihlerde ilave gümrük vergisi getiren tüm kararların süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile 17 Nisan tarihli iki, 20 Nisan tarihli 2 karar yanı sıra 11 Mayıs, 19 Mayıs ve 29 Haziran tarihli kararlar olmak üzere toplam 7 ayrı kararla birlikte getirilen ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık 2020’ye kadar uzatılmış oldu.

İş dünyasının gözü yapılandırmada

Bazı yükümlülüklerde ertelemenin bittiği ve cari dönem vergilerinin çakıştığı ekim ayına günler kala, iş dünyası gözünü Meclis’e çevirdi. COVID-19 sebebiyle yaşanan ekonomik durgunluğun etkilerini hafifletmek amacıyla ertelenen yükümlülüklerin ödeme takvimi yaklaştıkça, iş dünyasında bunların yapılandırılması yönündeki talep de giderek yükseliyor. Meclis’in temmuz ayı sonunda tatile girmesiyle birlikte seçim bölgelerine dağılan AK Parti Milletvekilleri sahada en çok vergi ve sigorta prim borçları başta olmak üzere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması talepleriyle karşı karşıya kaldı.

İş dünyasının gözü yapılandırmada: Paketin büyüklüğü 500 milyar lira

Faizin kurla imtihanı bugün



Piyasada gözler rekor üstüne rekor kıran dolar ve Euro kuru sonrasında Merkez Bankası’na çevrilmiş durumda. Dolar dün 7.70v lirayı aştı, Euro yine 9 lira seviyesinin hemen altında. Küresel çapta güçlenen dolar endeksine karşı Türk Lirası da dahil dün değer kaybetmeyen bir para birimi neredeyse yoktu. Merkez Bankası’nın yüzde 8,9’a yükselttiği beklentisi ve yüzde 5 olarak açıklanmış olan 2020 yıl sonu enflasyon hedefini sert kur hareketleri tehdit ediyor. Yüksek dolarizasyon, artan kur etkisi ve ivme kaybetse de devam eden kredi genişlemesi Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı hedefini riske atıyor. İşte bugün Merkez Bankası, analistler tarafından aksiyon beklenmeyen yüzde 8,25 olan politika faizinde değişiklik yapıp yapmamaya karar verecek.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump'tan, protestolarda vurulan polislere destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda vurulan iki polis için destek mesajı verdi. Taylor davasında çıkan kararın ardından Kentucky'nin Louisville kentinde yaşanan protestolarda iki polis memurunun vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu gece Louisville'de vurulan polisler için dua ediyorum. Federal hükümet sizinle ve yardıma hazır." ifadesine yer verdi.

ByteDance'tan, TikTok anlaşmasını hayata geçirmek için başvuru



ByteDance, TikTok'un ABD operasyonları için Oracle ve Walmart ile vardığı anlaşmayı hayata geçirmek için Çinli regülatörlere ihracat izni başvurusu yaptı. Pekin'de ticaret bürosuna ihracat izni başvurusunda bulunduğunu belirten ByteDance, kararı beklediğini ifade etti. ByteDance konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

Japonya'nın mağaza satışları 11 aydır düşüyor



Japonya'da mağaza satışları 2019 Eylül ayından bu yana düşüşünü sürdürüyor. Japonya Mağazalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, satışlar Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %22,0 düşüşle 323,1 milyar yen seviyesinde kaldı.



Aynı dönemde başkent Tokyo'da satışlar %29,1 düşüşle 81,99 milyar yen olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının etkisiyle Nisan ayında ulusal satışlar %72,8, Tokyo bölgesi satışları %76,1 ile rekor düşüş göstermişti.