Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..



Yurt içi: Ekonomi yönetiminin değişimi ve piyasalara verilen olumlu mesajlar ve faiz kararı derken Türk Lirası'nda yaşana güçlü değer artışı bu hafta tersine döndü. Haftanın ilk gününde dolar/TL, geçtiğimiz hafta gördüğü iki ayın en düşük seviyesi olan 7,50'nin yüzde 6 üzerine koydu ve 7,95'e kadar tırmandı Anlık yükseliş sonrası 7,87-7,88'de dengelenen kur, yeni güne 7,90'ın üzerinde başlıyor. Saat 09.00 sularında dolar/TL 7,9025; euro/TL ise 9,3550 seviyelerindeydi.

Gözler tahvil ihalelerinde: Gözler bugün Merkez Bankasının 475 baz puan faiz artırımının ardından bugün gerçekleştirilecek olan 10 yıllık tahvil ihalesi izlenecek. Hazine, 2 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 10 yıllık ihaleye çıkacak ve vade ilk kez 2030'lu yıllara uzuyor. Yeni gösterge olacak 10 yıl (3.640 gün) vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez piyasaya sunulacak.

Yurt dışı: Küresel piyasalar, aşı haberleri ve Fed eski Başkanı Yellen'ın ABD Hazine Bakanlığı için adının geçmesiyle yükselişte. Asya'da Japon Nikkei Borsası bugünkü yüzde 3'e yakın yükselişiyle 29 yılın zirvesini gördü. Yüzde 2,75 yükselen Nikkei 225 Endeksi 26.229,83 puanı gördü. ABD vadelileri yüzde 0,8'ler düzeyinde artıda.

Altın ve petrol: Petrol fiyatları, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın ardından AstraZeneca-Oxford Üniversitesi'nin de koronavirüs karşı iddialı bir aşı ortaya koymasının etkisi ile 46 doları aşarak Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Altın fiyatları ise aşıyla birlikte salgına dair belirsizliklerin azalmasıya 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.821 dolara geriledi.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

E-devlet’ten sonra e-İŞ geliyor!

Türkiye’nin e-Devlet ile başlayan iş ve işlemlerin online ortama taşınması sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda ilgili kurumların katılımıyla “e-İŞ” adı altında özel ve kamu ekonomik birimlerin sayısallaşması yönünde bir proje geliştirildiği öğrenildi.

Türkiye üç aşı adayıyla müzakerede

Birçok ülke COVID-19’a karşı geliştirilen aşılar için ön sipariş yarışına girerken, Türkiye henüz üç aşı üreticisiyle müzakere aşamasında…

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, salgında artan vaka sayısı ve yeni tedbirlerin gündeme gelmesinin etkisiyle ABD ekonomisi için yakın vadeli büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Google, 1 milyar dolarlık satın almaya hazırlanıyor



Google, Hindistan'ın sosyal medya platformu ShareChat'i satın alıyor. Economic Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre ShareChat'ın kurucuları uygulamanın Google'a satılması sonrasında küçük bir pay ile ortaklıklarını devam ettirecekler. Habere göre ShareChat'in değeri yaklaşık 1,03 milyar dolar.

OPEC'in ekonomi komisyonu kurulu Çarşamba ve Perşembe toplanıyor

OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının gelecek hafta yapacakları ve 2021 lımı ilk çeyrek üretim miktarına karar vereceleri toplantı öncesinde OPEC ve müttefiklerinin uzmanları bu hafta boyunca toplantılar yapacaklar. OPEC'in ekonomik komisyonu kurulu Çarşamba ve Perşembe günü bir araya gecek, OPEC+ teknik uzmanları da Cuma günü toplanarak gelecek hafta yapılacak zirveye hazırlıkları tamamlayacaklar. OPEC delegelerinin verdikleri bilgiye göre OPEC+ bakanlarının gelecek hafta yapılacak toplantıda üretimin 2021 ilk çeyrekte cari seviyede devam ettirilmesi yönünde bir karar almaları bekleniyor.