Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Mart 2021)

Piyasalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı açıklamalara odaklandı. Yurt dışında ise PMI verileri, İngiltere enflasyon ve ihaleler takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Döviz piyasalarında dalgalanmaların boyu hafta başına göre kısalsa da dün hareketli bir gün yaşandı. 7,70'in altında güne başlayan dolar/TL 7,94'te günü tamamlamıştı. Bu sabah da dünkü kapanış seviyelerinin hemen altında işlem gören dolar/TL, 7,91-7,92 bandında. Euro/TL ise 9,42'lerden değerleniyor.

Yurt dışı: Koronavirüs salgının etkisini devam ettirmesi, Avrupa'da üçüncü dalganın başladığı endişeleri yatırımcıların güvenli liman olarak görülen ABD Doları'na ve ABD Hazine kağıtlarına yönelmelerine yol açtı. Bu gelişmeler hisse senedi piyasalarında satış baskısı yaratıyor. Dün ABD borsaları günü düşüşle tamamlarken bu sabah Asya borsalarında kayıplar yüzde 2'lere yaklaştı. ABD vadelileri ise yatayda.

Altın ve petrol: Dün yüzde 6'nın üzerinde değer kaybeden ve 60 dolara kadar çekilen petrol fiyatları bugün 60,80 dolar düzeyinde sakin seyrediyor. Altın fiyatları ise son günlerde olduğu gibi 1.730 dolar civarındaki harekine bu sabah da devam ediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomik Reform Paketinin takvimlendirilmiş detaylarını açıkladı. Buna göre, toplam 38 sayfadan oluşan pakette, 77 kanuni düzenleme yapılması öngörülüyor. Paketteki tüm eylemler 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanacak. Ekonomik Reform Paketinin ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda, TCMB Başkanı değişimi Türkiye'nin enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı. Kuruluşun değerlendirmesinde TL'de sert değer kaybı ile politikanın yönü konusunda oluşan yeni belirsizliğin riskten kaçınmanın daha fazla olduğu küresel ortamda yeni dış finansman baskıları riski getirdiği vurgulandı.

Fransa, Belçika ve Almanya, Çin’in Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 10 milletvekiline yaptırım kararının ardından ülkelerinde bulunan Çin Büyükelçilerini bakanlığa çağırdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, özel çekme hakları (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin tahsisinin görüşüldüğünü belirterek, 650 milyar dolarlık yeni tahsisin değerlendirilmesi için haziran ayına kadar İcra Direktörleri Kurulu'na resmi bir teklif sunmayı planladığını bildirdi.

Intel Corp, yarı iletken pazarındaki arz yetersizliği karşısında Arizona'nın Ocotillo bölgesinde 20 milyar dolar yatırım ile 2 yeni çip fabrikası kuracağını açıkladı. Kurulacak iki fabrika 3 bin yeni istihdam sağlayacak.

Gamestop olayı ile dikkat çeken popüler alım-satım uygulaması Robinhood, halka açılmak için SEC'e bayvuru yaptı. Alım satım platformunun değeri 11 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanının görevden alınma kararının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkacak. AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’yle ilgili, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” açıklaması yapmıştı. Ankara Kapalı Spor Salonundaki kongre saat 10.00'da başlayacak.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.

TÜİK ve TCMB tarafından ortak hazırlanan Tüketici Güven Endeksi açıklanacak (10.00). Endeks Şubat ayında yüzde 1,5 artışla 84,5 puan seviyesine yükselmişti.

Yurt dışında öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) verileri izlenecek. Fransa (11.15), Almanya (11.30), Euro Bölgesi (12.00) ve İngiltere (12.30) ile ABD PMI (16.45) verileri sırayla gelecek.

İngiltere'nin enflasyon ve üretici fiyatları günün önemli verileri arasında yer alıyor (10.00). Ülkede bir önceki ay yaşanan düşüşün ardından Şubat ayında enflasyonda yüzde 0,5 aylık artış bekleniyor. Yıllık artışın ise yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e çıkacağı tahmin ediliyor.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), dayanıklı mal siparişleri (15.30), DOE petrol stokları (17.30), Almanya'da 10 yıllık, İngiltere'de 25 yıllık enflasyona endeksli, ABD'de ise 2 yıllık FRN ve 5 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.