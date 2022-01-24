Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Ocak 2022)

Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI) öncü verileri takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurları yeni haftaya da sakin başlıyor. Dolar/TL, 2022 yılı başından bu yana olduğu gibi 13,50; euro/TL ise 15,30 civarında seyrediyor.

Asya borsaları, yatırımcıların Fed'in bilançosundaki varlıkları azaltacağını açıklaması beklenen politika toplantısı öncesinde geriledi. Varlık alımları hisse senetlerine geçmiş yıllarda destek sağlamıştı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,8; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 düşüşte.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev'deki büyükelçilik personeli ve aile üyelerini geri çağırması, Ukrayna'da olası bir Rus saldırı gerçekleşeceği yönünde endişelere neden oldu. New York Times'ın haberine göre, Başkan Joe Biden Avrupa'daki NATO müttefiklerine savaş gemileri, uçaklar ve binlerce asker göndermeyi düşünüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı nedeniyle derhal artırılması yönündeki baskıları reddetti.

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in bu yıl para politikasını şu anda öngördüklerinden daha agresif şekilde sıkılaştırması riski gördüklerini bildirdiler.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, Euro Bölgesi'nde enflasyonu yukarı yönlendiren faktörlerin bu yıl içinde bastırılacağını ve enflasyonun gelecek 2 yılda yüzde 2 hedefi civarında olacağını öngördüğünü söyledi.

Çin Merkez Bankası'nın eski danışmanı Yu Yongding, gevşek para politikasının Çin ekonomisinde istikrarı sağlanması için yeterli olmayacağını savundu.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklanacak. Endeks Aralık ayında 171,9 seviyesinde gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde düzenlenecek MYK toplantısına başkanlık edecek (14.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ihale birden düzenleyecek. 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ile 6 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

Avrupa'da sırasıyla Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere için rakamlar takip edilecek (11.15, 11.30, 12.00 ve 12.30).

ABD'den Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (16.30) ve öncü PMI (17.45) verileri gelecek.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle yapılacak.