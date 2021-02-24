Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24 Şubat 2021)

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Finansal Hizmet Komitesi sunumu, Almanya büyüme verileri öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün 7,12'ye kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 7,08 seviyesinden işlem görüyor. Benzer grafiği çizen euro/TL'de, dünkü 8,64 seviyelerinden sonra kur bu sabah 8,60'ın altına çekildi.

Yurt dışı: Küresel hisse senedi piyasaları ABD'den başta olmak üzere birçok merkez bankasının gevşek para politikasını uzun süre devam ettirme sözü vermesinin etkisiyle yükselişte. Artan tahvil getirilerinin değerlemeleri baskılamasıyla haftalık olarak yüzde 1'in üzerinde gerileyen Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi bugün yüzde 0,3 yükseldi. ABD vadelileri de hafif artıda.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatları, 1.805-1.807 doların bandında yatay hareketlerine devam ediyor. Dün yeniden 65 doları aşan brent petrol fiyatları ise bugün yüzde 1'lik düşüşle 64 doların altına indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, Sırbistan Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı. ABD Büyükelçiliğine halen Japonya Büyükelçiliğini yürüten Murat Mercan atanırken, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güven getirildi. İrlanda Büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Sırbistan Büyükelçiliğine ise Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy atandı.

ASELSAN'ın cirosu 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek 16 milyar TL’yi aşarken, net karı da aynı dönemde yüzde 33 artışla 4,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Yarın başlayacak olan AB liderler zirvesi için üzerinde çalışılmaya devam edilen sonuç bildirisi taslağına göre, yeni koronavirüsün varyantlarının ek zorluklar yarattığı ortamda Avrupa Birliği zorunlu olmayan seyahatlerin sınırlanmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayacak.

AstraZeneca'nın ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de Avrupa Birliği'ne söz verdiği kadar COVID-19 aşısı teslim edemeyeceği öne sürüldü.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde tek veri TÜİK tarafından açıklanacak olan yapı izin istatistikleri olacak (10.00).

ABD'de MBA mortgage verileri (15.00), yeni konut satışları (18.00), DOE petrol stokları (18.30) verileri izlenecek. 5 Yıllık takvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Almanya'da final GSYH verileri açıklanacak, 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.



Fed Başkanı Powell, Finansal Hizmet Komitesi'ne yarı yıl Para Politikası Raporu'nun sunumunu yapacak. Sunumun önceki gün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan sunumla aynı olması bekleniyor (18.00).