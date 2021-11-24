Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (24Kasım 2021)

Piyasalar, yurt içinde ve yurt dışında gün boyu gelecek önemli verilere odaklanırken Türk Lirası'nda yaşanan yüksek oynaklık ve değer kaybı yakından izlenecek. Yurt içinde kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya Ifo, ABD büyüme, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Tüketici Güven Endeksi gibi öne çıkan veriler bulunuyor. Ayrıca ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları da takvimde bulunuyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Eylül ayından bu yana kesintisiz olarak değer kaybını sürdüren Türk Lirası, dün tarihinin en sert kayıplarından birini yaşadı. Gün içesisinde 2,15 lira yükselen dolar/TL'de değer kaybı bir ara yüzde 19 sınırına kadar dayandı. 13,50'yi gören dolar/TL, akşam saatlerinde 13 liranın altında dalgalandı ve bu sabah 12,75 dolaylarında değerleniyor.

Asya borsaları, ABD'nin Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve ABD ile diğer ülkeler petrol fiyatlarını kontrol altına almak için girişimlerde bulunurken petrol fiyatlarında görülen artış nedeniyle geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,24 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi, resmi tatil sonrası küresel düşüş trendinden kaçamadı ve yüzde 1,13 geriledi. Çin ve Hong Kong'da ise borsalar yatay seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Tesla CEO'su Elon Musk, elindeki Tesla hisselerinden satış yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın(RBNZ), ısınan ekonomiyi ve kontrolden çıkmış konut piyasasını soğutmak için faiz oranını beklendiği gibi 25 baz puan artırdı.

Biden yönetimi, gelecek ay düzenleyeceği "Demokrasi Zirvesi"ne Tayvan'ı da davet etti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, merkez bankası politikasına yönelik yönlendirmeyi azaltabileceklerini, daraltabileceklerini, Banka'nın kararlarını toplantıdan toplantıya oluşturma yönüne gideceği söylemine geri dönebileceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Enerji Bakanlığı’nın fiyatları düşürme ve arz-talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi’nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi.

Biden, ABD’nin benzin fiyatlarında yaşanan artışa çözüm bulacağını ve bir dizi ülkenin koordineli şekilde petrol rezervlerini piyasaya sürmesinin tedarik sıkıntısını aşmada yardımcı olacağını söyledi.

Japonya, rezervlerinden 4,2 milyon varil petrol satacak.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB tarafından Reel Kesim Güven Endeksi ve kapasite kullanım oranı rakamları açıklanacak. Kapasite kullanım oranı Ekim ayında yüzde 78,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Reel Kesim Güven Endeksi ise 109,6 olarak açıklanmıştı (10.00).

TÜİK, Ekim ayına ilişkin Sektörel Güven Endekslerini yayımlayacak (10.00). Hizmet Sektörü Güven Endeksi Ekim ayında yüzde 2,1 artışla 120,3 puana yükselmişti.

TCMB ayrıca "Yatırım Eğilimi İstatistikleri" raporunu duyuracak (10.00).

TBMM Genel Kurulunda, 5. Yargı Paketi üzerinde görüşmeler devam edecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

Almanya'dan gelecek Ifo endeksleri, Avrupa piyasalarında analistlerin bekleyeceği veri olacak. Ifo İş Ortamı Endeksi Ekim ayında 97,7 olurken, Cari Durum Endeksi 100,1 puan olarak açıklanmıştı (12.00). Piyasa beklentileri iki endeks için aynı sırayla 96,4 ve 99,0 şeklinde oluştu.

Almanya'nın 15 yıllık tahvil ihalesi de programda bulunuyor.

ABD'de bir gün sonra tatil olması nedeniyle veriler bugüne toplandı. Günün en önemli verisi GSYH rakamları olarak beklenecek. İlk verilerle GSYH yüzde 2,0 artış olarak açıklanmıştı (16.30). Analistlerin büyüme beklentileri yüzde 2,2 ile yukarı yönlü bir revizyon şeklinde belirlendi.

MBA mortgage endeksi (15.00), öncü mal ticareti, dayanıklı mal siparişleri, işsizlik başvuruları (16.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi, kişisel gelir ve harcamalar, yeni konut satışları (18.00), DoE petrol stokları (18.30), doğal gaz stokları (20.00) ABD'den izlenecek diğer önemli veriler olacak.

ABD'de önemli bir gündem maddesi de ABD Merkez Bankası(Fed) tutanakları olacak. Fed, 2-3 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını yayımlayacak (22.00).