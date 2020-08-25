Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Ağustos 2020)

25 Ağustos 2020

Küresel piyasalar... ABD ile Çin'in ticaret anlaşması görüşmelerinde mesafe kat edecekleri beklentisi ve ABD borsalarında devam eden yükselişlerin etkisiyle küresel piyasalarda iyimser hava devam ediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,32 yükselerek ocak başından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselirken son iki yılın en yüksek seviyesine yakın seyretti. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,5 yükselirken bankacılık sektöründeki yükselmeyi arkasına alan Avustralya borsaları yüzde 0,58 artıda bulunuyor. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,27 gerilerken Çin'in Shanghai bileşik endeksi yüzde 0,15 artıda.

Yurt içi piyasalar.... Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama maliyetlerini artıran sıkılaştırma politikasına yönelik hamleler ve gelişmeler yakından takip ediliyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 9,60'a yükselirken dün ilk kez yüzde 11,25'le GLP'den borçlanma gerçekleştirildi. Öte yandan kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri açıklanacak. Veriler öncesinde dolar/TL 7,37 ile dünkü kapanış seviyelerinde seyrederken euro/TL 8,71'in üzerinde el değiştiriyor.

GÜNÜN AJANDASI



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



09.00 Almanya, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo endeksleri

17.00 ABD, ağustos ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, ağustos ayı Richmond Fed imalat endeksi

Altın ve petrol... Altın doların gerilemesiyle yükselirken yatırımcılar gözünü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı açıklamalara çevirdi. Hisse senedi piyasalarındaki yükseliş altındaki yükselişi sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 1.935 dolar seviyesini gördü.

Petrol fiyatları yatırımcıların Meksika körfezi kıyı şeridini vurması beklenen Marco ve Laura isimli fırtınalar ve Asya ve Avrupa'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle üretimde kesintiye gidileceğini beklemesiyle dalgalı seyrediyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 yükselerek 45,22 dolar seviyesini görürken ABD hafif ham petrolü yüzde 0,2 değer kaybederek 42,53 dolar seviyesine geriledi.

Kapalıçarşı 'ayak'landı! Ayaklı Borsa’da pandemi öncesi 5-10 milyon dolar civarında seyreden günlük ortalama işlem hacmi, döviz işlemlerine getirilen vergi ve komisyonlar nedeni ile 40 milyon dolara ulaştı. Bölgede hizmet veren simsarlar, işlem hacminin bazı günler 100 milyon dolara kadar çıktığını söyledi...

Kapalıçarşı 'ayak'landı!

Altında yükseliş sürecek mi? Uzmanlara göre kâr satışlarıyla 2 bin doların altına inen güvenli liman altının onsunun merkez bankalarının ultra gevşek politikaları ve enflasyon riskleriyle yükselişini sürdüreceği beklentisi hala güçlü.

Aşı iyimserliğine rağmen, altında yön yukarı

Hazine yarın dolar cinsi üç yıl vadeli DİBS ihraç edecek... Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yurtiçinde üç yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihraç edecek. Bakanlıktan dün akşam yapılan açıklamaya göre üç yıl vadeli, altı ayda bir %1.87 kupon ödemeli devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile yapılacak.

DÜNYADAN GELİŞMELER

ABD-Çin görüşmesi piyasalara moral oldu... ABD'li ve Çinli üst düzey ticaret yetkilileri birinci kademe ticaret anlaşmasına bağlılıklarını endişelerin arttığı piyasaları rahatlattılar.

ABD ve Çin birinci kademe ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettiler

Hong Kong'dan korkutan COVID-19 gelişmesi... Hong Kong'da COVID-19 olup iyileşen bir adamın dört buçuk ay sonra tekrar koronavirüse yakalanmasıyla ilk defa hastalığın yeniden bulaştığı belgelenen bir vaka tespit edildi. Hong Kong Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bulguların dünya genelinde 800,000 kişiyi öldüren hastalığın sürü bağışıklığına rağmen yayılmaya devam edebileceğini gösterdiğini söyledi. 33 yaşındaki hasta COVID-19 olup Nisan ayında hastaneden taburcu edilmişti ancak İngiltere üzerinden İspanya'dan döndükten sonra 15 Ağustos'ta yapılan koronavirüs testi tekrar pozitif çıktı.

Trump, resmen aday... ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin resmen başkan adayı oldu. Trump, Demokratlar'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanmalarının tek yolunun "hile yapmaları" olduğunu söyledi.