Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Eylül 2020)

25 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalar, ABD borsalarında dünkü pozitif kapanışlardan destek alarak haftanın son gününe alıcılı başladı. Asya borsaları hafta boyunca değer kaybederken bugün toparlanma eğiliminde. ABD vadelilerinde de yüzde 0,6 civarı artılar söz konusu. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yüzde 2,15 gerileyerek 11 Haziran'dan beri en düşük seviyeyi gördükten sonra bu sabah yüzde 0,60 civarı yükseldi

Yurt içi: Yurt içinde ise Merkez Bankası'ndan gelen 200 baz puanlık sürpriz faiz artışı ve BDDK'nin swap limitlerini artıran yeni kararının yansımaları izleniyor. Dün 7,72 ile rekor kırdıktan sonra faiz artışı kararıyla 7,55'e kadar çekilen dolar/TL, günün kalan kısmında 7,62-7,64 aralığında hareket etmişti. Sabahın erken saatlerinde yine 7,62'lerde hareket eden dolar/TL, BDDK'nın swap limitlerini artıran hamlesi sonrasında 7,57'ye çekildi. Euro/TL de benzer bir grafikle 8,85'e geriledi.

Altın ve petrol: Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 yükselerek 1.869 dolar seviyesini gördü. Haftalık olarak fiyatlar şimdiye kadar yüzde 4,1 geriledi. ABD altın vadeli kontratları yüzde 0,4 gerileyerek 1.870 dolar seviyesinde bulunuyor. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 17 sent yükselerek 42,11 dolardan işlem gördü. ABD hafif ham petrolü ise 16 sent yükselerek 40,47 dolar seviyesinde.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Bankaların swap limitleri yükseltildi



BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem limitlerinde artış yönlü güncellemeye gidildi. Buna göre, TL alım yönünde para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlama, yüzde 10 olarak düzenlendi. Vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1 yerine yüzde 2, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10 yerine yüzde 20 olarak yeniden belirlendi.

İki şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Esenboğa Elektrik Üretim'in pay başına 8,5 lira, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in pay başına 6,9 liradan halka arzını onayladı.

Merkez Bankası TL'ye sahip çıktı



Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri’nde Merkez Bankası’nın faiz kararlarını değerlendirdi. Kararı reel sektör açısından da olumlu ve doğru bulduğunu belirten ikili, altın ve gümüş tarafındaki gelişmeleri de değerlendirdi.

Merkez Bankası TL'ye sahip çıktı

Üniversite online oldu, kiralıklar boş kaldı

Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı alması ile özellikle öğrencilerin yoğun olduğu kentlerde kiralık daireler boş kaldı. Türkiye genelinde öğrenciler tarafından her yıl 100-150 bine yakın ev kiralanırken, şimdi sadece İstanbul’da 50 bin evin kiralanamadığı belirtiliyor.

Üniversite online oldu, kiralıklar boş kaldı

Yapılandırma ekim sonu!

Sigorta ve vergi borçlarında yapılandırma için ilk resmi açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. İş dünyasının beklediği borç ertelemeleri için Selçuk “Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini görelim, Hazine ve Maliye ile birlikte karar veririz” dedi.

Yapılandırma ekim sonu!

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'de Demokratlar 2.2 trilyon dolarlık paket üzerinde çalışıyor

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar gelecek hafta oylanabilecek 2.2 trilyon dolar büyüklüğünde bir koronavirüs canlandırma paketi üzerinde çalışıyorlar. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Beyaz Saray'la koronavirüs yardım paketine dair görüşmeler yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Yeni bir COVID-19 canlandırma paketi üzerinde uzlaşı sağlamak için Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında yapılan görüşmeler yaklaşık yedi hafta önce durdu.

Yeni tasarının hazırlandığını açıklayan Temsilciler Meclisi üyesi Richard Neal, tasarıya dair oylamanın günler içinde yapılabileceğini açıklayarak, "Temsilciler Meclisi, seçim turu için ara vereceğinden sanıyorum ki (oylama) için gelecek hafta uygun olacaktır" dedi.

Hindistan'da koronavirüs vakası sayısı 6 milyona yaklaştı



Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte tespit edilen 86 bin 52 yeni koronavirüs vakası ile birlikte toplam vaka sayısı 5.818.570 oldu. Son 24 saatte yaşamını yitiren bin 141 kişi ile birlikte koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlernin sayısı da 92 bin 290'a ulaştı.