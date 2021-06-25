Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Haziran 2021)

Yurt içinde ziyaretçi sayıları, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Tüketici Güveni takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Gaziantep İş Dünyası ile buluşması sırasında yapacağı açıklamalar da izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Dolar: Dün 8,65'lerdeki yatay seyrini piyasaların kapanışına doğru yukarı çeviren dolar/TL, 8,70'in hemen üzerinde günü tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününde ise kurlar dünkü kapanış seviyelerinde. Dolar/TL 8,70; euro/TL ise 10,40 civarında değerleniyor.



Piyasalar: Asya borsaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerden oluşan heyetin hazırladığı altyapı harcama tasarısını onaylamasının ardından ABD borsalarındaki artışı takip ederek yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Çin lokomotif endeksi yüzde 0,4, Hong Kong Hang Send endeksi yüzde 0,6, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,8; Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları Temmuz-Aralık arasında değişmeden aynı kalacak. Vergi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca, her yıl üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında makru vergilerin güncelleniyordu.

İngiltere seyahat listesini bugün güncelledi ve Türkiye kırmızı listede kalmaya devam etti. İngiltere ve Türk medyasında yer alan haberlerde Türkiye'nin güncelleme ile amber listesine girebileceği öne sürülmüştü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK'nin dün akşam yayımladığı haftalık bültene göre şirketin halka arzı sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak. Toplam 13 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 6 liradan satılacak. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 78 milyon lira olacak ve yüzde 28,9'u borsada işlem görecek.

Dünyanın en büyük endeks hesaplayıcılarından biri olan MSCI, uzun süredir mali sorunlar yaşamakta olan Arjantin'in gelişen piyasa statüsünden çıkarılacağını duyurdu.

Fed Başkanlarından gelen enflasyon açıklamalarında farklı görüşler dikkat çekti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda şu anda görülen yükselişin geçici bir şey olduğuna inandığını söyledi. St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de enflasyonun önümüzdeki aylarda daha güçlü olabileceği uyarısında bulundu. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, bu yıl için yüzde 3,4 ve gelecek yıl için yüzde 2,4 olarak ortaya koyduğu enflasyon tahminleri için risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi.

ABD'de önde gelen 23 bankanın tamamı Fed'in 2021 yılı stres testini geçtiler. Bu bankalar artık, temettü ödemeleri, hisse geri alımları konusunda pandemi dönemi sınırlamaları ile karşı karşıya olmayacaklar.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mayıs ayı için yabancı ziyaretçi sayılarını duyuracak (11.00).

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri izlenecek.