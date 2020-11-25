Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türkiye piyasalarında veri akışının zayıf olduğu günde Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları takip edilecek. Son iki ayın en düşük seviyesi olan 7,50'yi gördükten sonra 4. işlem gününe de yükselişle başlayan dolar/TL, bu sabah 8 liranın üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL için ise 9,53 seviyeleri mevcut...

Yurt dışı: Dün ABD borsalarındaki rekor yükselişin ardından bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları da artıda. Wal Street'te Dow Jones tarihinde ilk kez 30 bin puanın üzerinde kapanmıştı. Küresel piyasalardaki yükselişte Biden'ın geçiş yönetiminin resmi olarak göreve başlaması etkili oluyor.

ABD'de yoğun veri gündemi: Küresel piyasalarda ise koronavirüs vakaları, aşı gelişmeleri ve ABD'de Biden'ın kabinesine yönelik haber akışı ön plana çıkıyor. Ayrıca ABD'den bugün 3. çeyrek büyüme rakamları da dahil birçok veri açıklanacak.

Altın ve petrol: Piyasalarda oluşan iyimser hava ve aşı sonrası talep beklentisinden destek alan petrol fiyatları 48 doların üzerine tırmandı. Bir süre 1.880 dolar düzeyinde sıkıştıktan sonra 3 gündür sert düşen altın 1.800 doların altına inmeye hazırlanıyor. Bu sabah itibarıyla 1.805 dolardan işlem görüyor...

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Kısa çalışma yeniden masada



İkinci dalga kapanmalarından etkilenen esnaf sayısı 650 bini aşıyor. Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular ekonomi yönetiminin gündemine girdi.

Salgında hayatını kaybeden sayısında rekor



Türkiye'de dün 161 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken; açıklanan verilere göre bu, bugüne kadarki en yüksek günlük ölüm sayısı oldu. Dün tespit edilen hasta sayısı 7 bin 381, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 678 olarak gerçekleşti.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..



Joe Biden kabinesini açıkladı

ABD’de 3 Kasım’da yapılan Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkan Joe Biden kabinesini açıkladı. Biden Delaware eyaletinde yaptığı basın toplantısında, kabinesi için “Dünyaya liderlik edecek geri çekilmeyecek” dedi. Biden, Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) başına Avril Haines’i atadığını, Haines’in atamasının Kongre tarafından kabul edilmesi halinde teşkilatın başına atanan ilk kadın olacağını açıkladı. Seçilmiş Başkan, Haines’in yanı sıra Ulusal Güvenlik Departmanı’nın (DHS) başına Alejandro Mayorkas’ı atadığını ve Mayorkas’ın bu göreve atanan ilk göçmen ve Latin Amerikalı olma özelliğini taşıdığını belirtti. Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jake Sullivan’ın atadığını ve Ulusal Güvenlik Ekibini yönetecek en genç isim olduğunu ifade etti.

ECB, bilançosu yeterli görülen bankalara temettü izni verebilir

Financial Times Gazetesinin haberine göre, ECB, bilançosu yeterli görülen bankalara gelecek yıl temettü izni verebilir. Gazeteye açıklama yapan bir üst düzey ECB yöneticisi, gelecek yıl regülatörleri ekonomik zorluklarla başa çıkmaya yetecek kadar güçlü bilançoları olduğuna ikna eden kuruluşların yeniden temettü ödemesine izin verilebileceğini kaydetti. ECB, pandemi nedeniyle Mart ayında bankaların tüm temettü ödemelerini ve hisse geri alımlarını askıya almıştı. Mart ayından bu yana Avrupa bankaları yeniden temettü ödenmesi konusunda ECB nezdinde güçlü lobi faaliyetleri yürütüyorlardı.

Bitcoin fiyatı 74 bin dolara doğru gidebilir

TradingAnalysis.com'un kurucusu Todd Gordon, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, 2017 yılından bu ana örülen en yüksek seviyeye çıkan Bitcoin fiyatında yukarı hareketin daha güçlü devam edebileceğini söyledi. Bitcoin arzındaki darlığa işaret eden ve temel bir değer belirlemenin zorluğunu vurgulayan Gordon, gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek için kendisinin Elliot dalga teorisini kullandığını anlattı. Gordon, bu teori çerçevesinde Bitcoin fiyatını 74 bin dolara kadar gidebileceğini ifade etti.

GÜNÜN AJANDASI

16:30 Çekirdek dayanıklı mal siparişleri (Beklenti:%0,4; Önceki:%0,8)

16:30 3.çeyrek büyüme (Beklenti:%33,2; Önceki:%31,4)

16:30 Haftalık işsizlik maaşı baş. (Beklenti:770 bin; Önceki:742 bin)

16:30 Kişisel gelirler (Beklenti:%0,4; Önceki:%0,9)

16:30 Kişisel harcamalar (Beklenti:%0,7; Önceki:%1,4)

18:00 Yeni konut satışları (Beklenti:970; Önceki:959 bin)

18:00 Michigan tüketici güven endeksi (Beklenti:78,0; Önceki:81,8)

22:00 Fed toplantı tutanakları açıklanacak.