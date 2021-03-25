Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Mart 2021)

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Hafta başında 8,47'ye kadar tırmandıktan sonra 8 liranın altına çekilen dolar/TL, 7,90-8,00 bandında dengelendi. Benzer dengelenme hareketi euro/TL'de 9,40-9,50 aralığı için geçerli. Bu sabah saatlerinde dolar/TL, 7,92; euro/TL ise 9,40'ın hemen üzerinde seyrediyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, Çin teknoloji şirketlerinin ABD borsalarından çıkarılacağı endişeleriyle gerçekleşen satışlar ve çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle dalgalı seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 yükseldi. ABD vadelileri ise yüzde 0,3'ler düzeyinde artıda.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda altın fiyatları 1.735 dolar seviyelerindeki yatay hareketlerine devam ediyor. Petrol fiyatları ise dünkü yüzde 6'yı aşan değer artışının ardından bugün yüzde 2 düşüşle 63 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Merkez Bankası Başkanı Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda para politikası duruşununun enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceği mesajı verildi. Kavcıoğlu, Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada, "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu" dedi.

Türkiye'de tespit edilen yeni koronavirüs vakası sayısı dün 29 bin 762'ye yükselerek 15 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Test başına tespit edilen pozitif vaka oranı da artmaya devam etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı ise dün bir önceki güne göre 8 artışla 146'ya çıktı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Türkiye'deki son gelişmelerin ülkenin ödemeler dengesi risklerini açığa çzıkarabileceğini ve TCMB'nin enflasyonu düşürme ve net uluslararası rezervleri yeniden oluşturma hedeflerini baltalayabileceğini bildirdi.

Bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan raporda ise Türkiye'de TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın 200 baz puan faiz artırımı sonrasında görevden alınmasının bankaların notları açısından negatif olduğu yorumu yapıldı.

AstraZeneca, COVID-19'a karşı geliştirilen aşının etkinlik oranın yüzde 76 olarak revize etti. Etkinlik oranı daha önce yüzde 89 olarak açıklanmıştı. ABD'de yapılan faz 3 testlerin sonuçlarına ilişkin ara analizleri güncelleyen AstraZeneca, aşının 65 yaş ve üzeri için etkinlik oranı da yüzde 80'dan yüzde 85'e güncelledi.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB, 18 Mart tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).

TCMB Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmet Güven Endeksi açıklanacak (14.30).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

S&P Global Ratings, finans kurumları analistleri ile son yaşanan olayların Türkiye kredibilitesi üzerindeki etkisini tartışacakları bir webinar düzenleyecek (17.00).

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile 25-26 Mart’ta düzenlenecek olan AB Liderler Zirvesi’nde Covid-19’a karşı geliştirilen aşılar, Türkiye ve ABD ile ilişkiler ele alınacak.

ABD'de 2020 yılı son çeyrek dönem için final GSYH rakamları izlenecek. Ülke ekonomisi son çeyrekte öncü verilere göre yüzde 4,1 büyümüştü (15.30).

İşsizlik başvuruları (15.30), doğal gaz stokları (17.30), Kansas Fed imalat Endeksi (18.00) ABD'de izlenecek diğer veriler olacak. 7 Yıllık tahvil ihalesi de takvimde yer alıyor.

Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi (10.00), Euro Bölgesinde para arzı istatistikleri (12.00) günün diğer takip edilecek verileri olacak.