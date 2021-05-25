Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Mayıs 2021)

Yurt içinde kapasite kullanım oranı ve Hazine ihaleleri, yurt dışında Almanya büyüme ve IFO Endeksi takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Yeni haftanın ilk saatlerinde 8,40'ın altına geriledikten sonra dün, gün boyu 8,38 civarında dengeli bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah da benzer seviyelerde seyrediyor. Dolar/TL 8,38-8,39 bandında değerlenirken euro/TL ise 10,27'nin hemen üzerinde işlem görüyor.

Piyasalar: Asya borsaları Wall Street'i takip ederek haftanın ikinci gününe yükselişle başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 yükselerek son iki haftanın zirvesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,6; Avustralya borsası yüzde 0,7 artıda. Çin borsaları finans, tüketim ve turizm şirketlerindeki yükselişten güç bularak 2,5 ayın zirvesini gördü. Çin'de lokomotif hisse endeksi CSI300 yüzde 2'ye yakın yükselişte.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda spot altınını ons fiyatı 1.880 doların hemen altında işlem görürken brent petrolün varil fiyatı üst üste üçüncü gününde de yükselerek 68,50 dolar civarında.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak, yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye yatırım yapılmasını görüşmek üzere yaklaşık ABD'li 20 büyük firmanın yöneticileriyle yarın bir araya geleceği belirtildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikle 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemi kapsamına alınmasına imkan tanındı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Konseyi Özel Toplantısı öncesi yaptıkları açıklamalarda Belarus’a Rynair krizi nedeniyle yaptırım uygulayacakları sinyalini verdiler.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in haziran ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde görüşeceği iddia edildi.

GÜNÜN AJANDASI

10:00 - TÜİK Mayıs ayı Sektörel Güven Endekslerini açıklayacak. Geçen ay Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 2,0, Perakende Sektörü Güven Endeksi yüzde 5,6 düşüş göstermişti.

10:00 - TCMB Mayıs ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini duyuracak. Kapasite kullanımı Nisan ayında yüzde 75,9 olurken, Reel Kesim Güven Endeksi 111,0 puan olarak açıklanmıştı.

Haftanın ilk günü olduğu gibi Hazine bugün de iki ihale birden yapacak. Hazine 532 gün vadeli sabit kuponlu tahvil ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden piyasaya sunacak. Sabit kuponlu tahvilde en son ortalama faiz yüzde 18,11 olurken, değişken faizli tahvilde yüzde 7,28 olarak gerçekleşmişti.

Almanya'da final GSYH (09.00) ve Ifo İş Ortamı Endeksi (11.00) açıklanacak.

Avrupa Birliği(AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak (10.00).

ABD'de açıklanacak FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyatları (16.00) ve yeni konut satışları (17.00) ile konut piyasasında yaşanan gelişmeler takip edilecek. ABD'de ayrıca Philadelphila Fed imalat Dışı Aktivite Endeksi (15.30), Conferance Board Tüketici Güven

Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.30) verileri bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, konuşma yapacak (17.00).