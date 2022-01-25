Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (25 Ocak 2022)

Ülkenin neredeyse tamamı kar esareti yaşarken hava muhalefetine yönelik gelişmeler günün en önemli gündem maddesini oluşturuyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkmasını yasakladı.

Ekonomik veri ajandasında kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verileri bulunuyor.. Yurt dışında Almanya Ifo, ABD S&P Case Shiller konut fiyatları verileri önce çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz kurlarındaki yatay seyir sürüyor. Son günlerde olduğu gibi bugün de dolar/TL, 13,45-13,50; euro/TL ise 15,20-15,25 bandında değerleniyor.

Asya borsaları ve ABD vadeli işlemleri, yatırımcıların Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğe dair endişeleri ve başlıca merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırdığı bir ortamda Fed'e odaklanmasıyla Wall Street'teki dalgalı seansın ardından geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 düşüşle bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2 kayıpla Ağustos'tan bu yana kaydettiği en düşük seviyeye indi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İyi bir anlaşmaya varmak için gerek görülürse ABD ile doğrudan görüşebiliriz" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD’nin Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, gerekmesi halinde Ukrayna’ya konuşlandırmak üzere 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim hakkında, "Ukrayna işgal edilirse yeni bir Çeçenistan vakası ortaya çıkabilir" dedi.

Güney Kore ekonomisi 2022 yılının son çeyrek döneminde tahminlerin üzerinde büyüme gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ABD'li tüketicilerin 2022'de aylık harcamalarının Kovid-19 salgını öncesi seviyelerin üzerine çıkmasını beklediğini bildirdi.

Avustralya'da 2021 yılı son çeyrek döneminde tüketici fiyatları piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi. Böylece 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk faiz artışı için sinyal gelmiş oldu.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB tarafından Ocak ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklanacak. İki veri de yılın ilk göstergeleri olması nedeniyle analistler tarafından yakından izlenecek. Kapasite kullanım oranı Aralık ayında yüzde 78,7, Reel Kesim Güven Endeksi ise 106,1 seviyesinde açıklanmıştı (10.00).

TÜİK aynı saatte Aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımlayacak. Hizmet Sektörü Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 0,5 düşüşle 118,8 puana inmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İspanya'da Aralık ayına ilişkin üretici enflasyonu analistlerin Avrupa piyasalarında takip edeceği ilk veri olacak. Üretici fiyatları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yıl aynı aya göre yüzde 33,1 artış göstermişti (11.00).

Avrupa'da günün en önemli verisi Ekonomi Araştırma Enstitüsü(Ifo) tarafından açıklanacak. Almanya'da iş dünyasının görünümünü yansıtan Ifo İş Ortamı Endeksi Aralık ayında 94,7 seviyesinde gelmişti (12.00).

ABD'de ilk veri Ocak ayına ilişkin Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi olacak. Endeks bir önceki ay 28,3 seviyesinde açıklanmıştı (16.30).

ABD Konut piyasasında fiyatları yansıtan en önemli verilerden biri olan S&P Case Shiller konut fiyatları rakamları analistler tarafından yakından takip edilecek. 20 Bölge için hesaplanan konut fiyatları Ekim ayında yıllık yüzde 18,4 artış göstermişti (17.00).

Aynı saatte bir diğer konut fiyat verisi olan FHFA Konut Fiyat Endeksi açıklanacak.

Uluslararası Para Fonu(IMF), "Global Ekonomik Görünüm" raporunu yayımlayacak (17.00).

ABD'de günün diğer verileri Conferance Board Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed İmalat Endeksi olacak (18.00).