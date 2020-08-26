Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Ağustos 2020)

26 Ağustos 2020

Küresel piyasalar...Haftanın ilk iki gününü yükselişlerle tamamlayan borsalar bugün frene bastı. ABD vadelileri Wall Street'te borsaların dün rekorlarla kapatmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Asya borsaları ise karışık gelen makroekonomik verilerin yatırımcıları küresel iyileşmeye dair tedbirli olmaya itmesiyle iki yılın yüksek seviyelerinden geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 2018'in ortalarından beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,1 civarı hafif gerilerken Çin borsalarında yüzde 1 düzeyinde kayıplar yaşanıyor. Japonya'da Nikkei endeksi ise yüzde 0,1 civarı ekside.

Yurt içi piyasalar... Önemli bir veri takviminin bulunmadığı ve Hazine ihalelerinin takip edileceği yurt içi piyasalarda kurlardaki yukarı yönlü hareket bugün de devam ediyor. Dolar/TL 7,40'ın hemen altında işlem görürken euro/TL ise 8,73 düzeyinde.

Petrol 5 ayın zirvesinde... Petrol fiyatları kasırga nedeniyle Meksika Körfezi'nde duran üretime paralel olarak beş ayın zirvesini gördü. Brent petrolünün varil fiyatı 46 dolar seviyesinin üzerine çıkarken ABD ham petrolü ise 43,5 dolar civarında. Analistler, yatırımcıların ABD'yi vuran kasırganın rafinerilerde üretimin durmasına yol açmasının benzin arzında yaratacağı daralmanın ham petrol fiyatlarına etkisini fiyatladıklarını ifade ediyorlar.

Laura, petrolü 5 ayın zirvesine taşıdı

TÜRKİYE'DEN HABERLER



Kamu çalışanlarına esnek çalışma hakkı... Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.



Kamu çalışanlarına esnek çalışma hakkı

Temmuzda 22,5 milyarlık teşvik belgesi düzenlendi... Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz ayında toplam 22,5 milyar TL sabit yatırım tutarı olan bin 200 teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu teşvikler içinde ithal makine ve teçhizat makina tutarı 1 milyar 436 milyon 158 bin 429 TL olarak belirlendi. Yeni teşviklerle birlikte öngörülen ilave istihdam ise 33 bin kişi oldu.

22,5 milyar TL'lik yeni teşvik belgesi düzenlendi

Döviz kurlarının ateşi nasıl sönecek? Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor ama dolarda dengeli bir seyir yok. Dün yine 7.40 liraya gelen doların ateşinin alınması için analistler politika faizinin artırılması ve aktif rasyosunun kaldırılmasını öneriyor.

“Önce aktif rasyosu, sonra politika faizi!”

Ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'na IMF'den üst düzey görev... Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF'nin Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı olarak atandı. 23 yıllık IMF kariyeri bulunan Pazarbaşıoğlu, bir süredir Dünya Bankası'nda Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

DÜNYADAN GELİŞMELER



İran: ABD özür dilerse müzakereler hemen başlayabilir...İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Eğer ABD nükleer anlaşmaya döner ve İran’dan özür dilerse seçim sonuçlarını beklemesine gerek yok, bugün müzakere yapabiliriz" dedi.



Almanya'da yeni tedbirler konusunda anlaşma... Almanya'da koalisyon ortakları, koronavirüs krizinin etkilerini hafifletmek için uygulanmakta olan, aralarında kısa çalışma ödeneği ve iflas başvurularının dondurulmasının da olduğu, tedbirlerin uzatılması üzerinde anlaştılar. Koalisyon ortakları CDU ve SPD arasında 7 saat süren toplantının ardından açıklama yapan CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, "Korona bir gerçek ve zorluk olarak önümüzde durmaya devam ediyor. Bugün biz, koronavirüs ile nasıl başa çıkacağımıza yönelik önemli ve etkin tedbirleri uzatmak konusunda anlaştık" diye konuştu.

Koronavirüs vaka sayısı 24 milyonu da aştı... Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu geçti. Zirvede yaklaşık 6 milyon vaka ile ABD yer alıyor.

5G’de rekabet kızıştı... ABD’nin Çinli 5G altyapı ekipman üreticisi Huawei’yi ulusal bir tehdit olarak görmesi, Ericsson, Nokia ve Samsung’un da olduğu sektörde rekabeti kızıştırıyor.



5G’de rekabetin kodu 'güvenlik'