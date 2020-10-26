Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Ekim 2020)

26 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..



Yurt içi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviyeden başladı. Dolar/TL bu sabah saatlerinde 7,9863 ile yeni zirvesini gördü. Bir önceki rekor TCMB faiz kararının alındığı gün 7,9799 ile kırılmıştı. Benzer bir grafik çizen euro/TL ise tarihi seviyelerini 9,4649'a taşıdı.

Yurt dışı: Küresel piyasalar, Avrupa'da ve ABD'deki artan koronavirüs vakalarının küresel gelecek görünümünü zayıflatmasıyla yeni haftaya sönük bir başlangıç yaptı.Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1'lik hafif bir yükseliş gösterirken, Japonya'nın Nikkei endeksi yatay seyretti. ABD'deki artan vaka sayıları ve mali canlandırma paketi görüşmelerinde belirgin bir ilerleme olmaması nedeniyle S&P 500 vadelileri yüzde 0,6 düştü, EUROSTOXX 50 vadelileri ise yüzde 0,7 geriledi. Güney Kore KOSPI yüzde 0,3 değer kaybederken Avustralya'da kayıplar yüzde 0,2 düzeyinde.

Altın ve petrol: Geçtiğimiz hafta 1.900 doların üzerini test eden ancak tutunamayan altın, yeni haftanın ilk gününde 1.900 doların altında değerleniyor. Altının ons fiyatı 1.897 dolar düzeyinde işlem görüyor. Brent petrol ise yüzde 2'ye yakın değer kaybederek 41,3 dolar civarında.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..



Mücbir ertelemeye yapılandırma yok!

COVID-19 ertelemeleri kapsama alınmazken, BAĞ-KUR borçlarına yapılandırma zorunluluğu getirildi. Kamudan iade alacağı bulunanlara mahsup olanağı tanındı. İşte tüm ayrıntılarıyla Torba'da mükellefe sağlanan kolaylıklar...

Tüm ayrıntılarıyla Torba'da mükellefe sağlanan kolaylıklar

TMSF, 4 şirketi yeniden satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF1 ticari ve iktisadi bütünlüklerini yeniden satışa çıkardı. ihale edilecek ticari ve iktisadi bütünlüklerin muhammen bedeli; Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 1.12 milyar TL, Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 315 milyon TL, Royal Halı İplik AŞ, Atlas Halı AŞ ve Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 353 milyon TL ve Royal Halı İplik AŞ ile Naksan Plastik AŞ'nin sahip olduğu BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için ise 87.5 milyon TL olarak belirlendi.

TMSF, 5 şirketi yeniden satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığına atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi gazetede yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ahmet Yalçın Yalçınkaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına, bakanlık Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına atamalar yapıldı

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee hayatını kaybetti

Güney Kore'nin en büyük şirketler topluluğu Samsung Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee 78 yaşında hayatını kaybetti. Samsung Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee, babasının kurduğu küçük şirketi ekonomik bir deve dönüştürüp, sigorta ve gemicilik gibi alanlarda da iş yapmaya başlamıştı. Lee'nin yönetiminde Samsung Elektronik, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri oldu. Lee, Forbes dergisine göre 21 milyar dolarlık servetiyle Güney Kore'nin en zenginiydi.

Lukoil: Petrol fiyatları düşük kalmaya devam eder ise yatırımları kısarız

Lukoil CEO'su Vagit Alekperov, "40 dolar/varil elbette ki çok düşük bir fiyat. Eğer bu düşük fiyat dönemi devam eder ise, yatırım programımızda kesintilere gitmeyi değerlendirmemiz gerekir" dedi ve petrol sektörüne daha az yatırım yapılmasının fiyatların yükselmesine ve piyasanın istikrar kazanmasına yardım edeceğini de savundu. Lukoil, 2021 yılı ilk çeyrekte petrol fiyatının 50 dolar/varil düzeyine yükselmesini bekliyor.