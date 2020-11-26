Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Türkiye: Haftaya sert yükseliş hareketiyle başladıktan sonra hafta ortasında 7,90 ile 8 lira arasında kararsız bir şekilde dalgalanan dolar/TL, bugün ise oldukça sakin. Günün ilk saatlerinden itibaren dolar/TL'de 7,94-7-95 aralığında küçük hareketler gözlemleniyor. Saat 08:00 sularında dolar/TL 7,9420'den; euro/TL 9,4770'den işlem görüyordu.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda Şükran günü nedeniyle bir çok piyasa bugün ve kısmen yarın tatil. Bu nedenle hacimlerin düşmesi bekleniyor. Açık olan Asya borsalarında ise yükselişler sınırlı da olsa yeşil ekranlar var. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artarken, Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi. Küresel piyasaların gündeminde uzunca bir süredir olduğu gibi öncelikli olarak aşı ve koronavirüs gelişmeleri izlenecek.

Altın ve petrol: Üst üste 7 gündür yükselen ve 50 dolar sınırına dayanan brent petrolde bugün sınırlı bir yükseliş var. Brent petrolün varili 48,8 dolar düzeyinde. Spot altının ons fiyatı ise 1.807 dolar ile yatay hareket ediyor.

Yurt içi ve yurt dışında günün ajandası şöyle:

-Yurt içi piyasalarda veri akışı zayıf olacak. İlk olarak TCMB, 19 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini saat 14.00'da yayınlanacak. Hemen ardından ise TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Bir önceki 614 milyon dolar net yabancı girişi olduğu görülmüştü. Bu yabancı ilgisinin devam edip etmediği gözlemlenecek.

- Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası(ECB), 29 Ekim toplantısına ilişkin tutanaklarını saat 15:.30'da açıklayacak.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

MB, swap limitlerini genişletti

Merkez Bankası (TCMB), bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliklerine artıracak bir hamle yaptı. Swap ihale limitleri yüzde 50'den yüzde 60'a çıkarıldı. Merkez Bankası ilk önce 4 Nisan’da yaptığı düzenlemede geleneksel swap ihale limitleri Döviz ve Efektif Piyasası işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltilmişti. 22 Nisan’da ise kotasyon swap limitlerini yüzde 30’a çıkarmıştı. Sonrasında limit 5 Mayıs'ta yüzde 40’a; 22 Mayıs'ta ise yüzde 50'ye çıkarmıştı.

İhracata konteyner aranıyor!

İthalatın yavaşlaması yanında ihracattaki artış, boş konteyner sıkıntısını üst seviyeye çıkardı. Siparişler depolarda bekliyor.

Kervan Gıda'da talep toplama süreci başlıyor

Kervan Gıda halka arzında 26-27 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecek.

Halka arzda Şirket’in mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12 milyon TL satışı planlanıyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak. Kervan Gıda’nın pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Bakır fiyatları, aşı umutları nedeniyle 7 yılın zirvesine yaklaşıyor

Londra'da bakır fiyatları, Covid-19 aşı gelişmelerinde ilerlemenin hızlı küresel ekonomik canlanmaya neden olabileceğe dair umutlar nedeniyle yei yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakır, TSİ 07.48'de %1,1 artışla 7.380,50 dolar/tondan işlem gördü. Kontrat seansın başında 7.390 dolar ile 3 Ocak 2014'ten beri en yüksek seviyesini gördü. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır, 55.220 yuan/tona (8.408 dolar) yükseldi.

İtalya, 'kamu borçlarını silinsin' talebini yineledi

İtalya'da hükümet kanadından önceki gün gelen "ECB borçları silmeli" çağrısı Başbakan Danışmanı Riccardo Fraccaro tarafından tekrarlandı. Avrupa'nın en borçlu ülkelerinden olan ve kemer sıkma politikalarına sıklıkla itiraz eden İtalya'da Başbakan Danışmanı Fraccaro, ECB'nin ülke borçlarını silmesi ya da aldığı ülke varlıklarını daimi olarak elinde tutması gerektiğini söyledi. Fraccaro, "Para politikası ülkelerin genişlemeci mali politikalarını mümkün olan tüm yollarla desteklemeli. Bu seçenekler arasında borçların silinmesi ya da daimi olarak elde tutulması da var" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Güney Kore Merkez Bankası(BOK), faiz oranı yüzde 0,50 olarak kaldı. Piyasalarda da beklenti faizin değişmeyeceği yönündeydi.