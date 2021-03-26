Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Mart 2021)

Yurt içi piyasalar, oldukça hareketli geçen haftanın son işlem gününde kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini bekliyor. Yurt dışında ise Almanya Ifo endeksi, ABD kişisel gelir ve harcamalar günün öne çıkan verileri olarak takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Yurt içi: Haftaya 8,47'ye kadar yükselerek başlangıç yapan dolar/TL, haftanın son gününe 7,95 seviyelerinden başlangıç yapıyor. Euro/TL ise pazartesi günü 10,08'i gördükten sonra haftanın son işlem gününde 9,42-9,43 bandında işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, Wall Street'deki yükseliş sayesinde üç ayın dip seviyesinden toparlanırken, Batı ülkeleri ve Çin arasındaki artan gerilim küresel ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliğe gölge düşürdü. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün yaklaşık üç ayın dip seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0,4 civarı yükselirken, Şangay Bileşik Endeksi yüzde 0,8 yükselerek üç günlük kayıplarını sona erdirdi.

Altın ve petrol: Uluslararası piyasalarda spot altının onsu, dünkü kapanış seviyeleri olan 1.726 dolardan değerleniyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1 civarı artışla 62,50 dolar seviyesinde.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EÜAŞ'tan dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda yılın ikinci çeyreği için geçerli olmak üzere yüzde 17,5 indirime gitti. İndirim sonrası yeni tarife 16,9149 kr/kWh olarak uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin şu ana kadar yurt dışından getirerek kullanıma aldığı COVID-19 aşısının 18 milyon dozun üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Koca, mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "AB olarak Türkiye ile ilişkilerimizde pozitif bir ajanda belirlemeye karar verdik. Bu konuda AB Komisyonu ve Yüksek Temsilcimizi görevlendirdik, ancak Türkiye olumlu yaklaşımına devam etmezse bu durum ilişkilerimizi doğrudan etkileyecek." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık görevini devralmasından sonra ilk resmi basın toplantısını düzenledi. Biden, 2024 yılında yeniden ABD Başkanlığına aday olmayı planladığını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dünyanın COVID-19 virüsünün yeni varyantlarının domine ettiği yeni bir salgının içinde olduğunu söyledi.



Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılının ilk yarısında daralmasını beklediğini belirtti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Vera Denizcilik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 3,5 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale 20 Nisan 2021 günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini duyuracak (10.00). Kapasite kullanım oranı en son Şubat ayı için yüzde 74,9, Reel Kesim Güven Endeksi 109,3 olarak açıklanmıştı.

TÜİK, Sektörel Güven Endeksi ve katı yakıtlar verilerini açıklayacak (10.00).

TCMB ayrıca uluslararası rezerv ve döviz likitideki istatistiklerini açıklayacak (10.00). Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"na katılacak (11.30).

Almanya'da günün en önemli verilerinden olan Ifo İş Ortamı Endeksi açıklanacak(12.00). Endeks Şubat ayında 92,4 puan olmuştu. İngiltere'de perakende satış verileri izlenecek (10.00).

ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, öncü mal ticareti (15.30), final Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00) ve Baker Hughes sondaj kule sayıları (20.00) verileri takip edilecek.