Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Mayıs 2021)

Piyasaların veri anlamında zayıf olduğu hafta ortasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li yatırımcılarla görüşmesi takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yatırım yapılmasını görüşmek üzere ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çevrim içi toplantıda buluşacak. 18:30'da başlaması planlanan görüşmeye 20 büyük firmanın yöneticilerinin katılması bekleniyor. Toplantı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ABD Ticaret Odası ve TOBB tarafından organize ediliyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün, kapanışa doğru piyasalarda yaşanan ve sebebi tam olarak anlaşılamayan satış dalgası sonrası BIST-100 günü 1.400 puanla gün içi en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda bankacılık endeksinde yüzde 2,65, sanayi endeksinde yüzde 3,95 değer kaybı yaşandı. Dün, dolar/TL, yüzde 1 yükselişle 8,48 seviyelerini test ederken euro/TL gün içinde kırdığı rekoru 10,39 olarak güncelledi. Döviz kurları bu sabah saatlerinde ise dünkü kapanış seviyelerin yüzde 0,2'ler altında. Dolar/TL 8,44; euro/TL 10,35 düzeyinde el değiştiriyor.

Yurt dışı: Asya borsaları Fed'den gelen açıklamalarla yükselirken enflasyon baskısına rağmen Fed yetkililerinin düşük faiz oranlarını sürdüreceği yönündeki açıklamalarının ardından dolar bu yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 yükselerek iki haftayı aşkın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Japonya'nın Nikkei endeksi de 0,3'ler civarında artıda.

Altın- Petrol: Küresel çapta artan enflasyon oranları sonrası faiz artışlarının gündeme gelmesi, ABD doları ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesinden destek bulan spot altın fiyatları, 2 aydır devam ettirdiği yükseliş trendiyle bu sabah saatlerinde 1.907 doları gördü. Yurt içinde dolar/TL kuruyla da desteklenen hareketlilik sonrası gram altın 517 lira ile tarihi zirvesine yaklaştı. Brent petrolün varili ise 68 doların üzerinde yatay hareketlerini sürdürüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kriptoparalarda geçtiğimiz hafta yaşanan keskin düşüşler sonrasında bu hafta konsolidasyon süreci devam ediyor. Zirve noktalarından yüzde 50 civarında geri elen Bitcoin ve Ethereum fiyatları son 2 gündür yükselişte. Bitcoin fiyatı bu sabah 39.790 dolar seviyesine kadar yükselirken Ethereum fiyatı da 24 saat öncesine göre yüzde 9,33 artışla 2.807 dolar seviyesinde.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi (UNOG) Sözcüsü Alessandra Vellucci, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak görüşmeye destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro, global finansal şartların büyümeyi desteklemeye devam etmesini bekmediğini söyledi. Tenreyro, Fed'in faiz oranlarını keskin şekilde artırmaya ihtiyaç duymayacağını da savundu.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Hazine, ayın son ihalelerini doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirecek. Hazine, 3'er yıl vadeli Euro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikasını doğrudan satacak.

ABD'de MBA Mortgage Piyasa Endeksi (14.00), DoE petrol stokları (17.30) verileri gelecek. ABD'nin 2 yıllık FRN ve 5 yıllık tahvil ihaleleri de yakından takip edilecek.