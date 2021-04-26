Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Nisan 2021)

Yurt içinde bugün Kabine toplantısından çıkacak sonuç, kapasite kullanım oranı izlenirken, ABD ile ilişkilerde yeni gelişmeler ve haber akışı takip ediliyor. Yurt dışında Almanya IFO ve ABD dayanıklı mal siparişleri verileri öne çıkıyor.

Kısmi kapanmada iki haftalık süre geride kalırken gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Bilim Kurulu’nun aldığı tavsiye kararları Kabine toplantısının öncelikli gündemini oluşturacak. Ramazan ayı başında alınan kısmi kapanmanın önümüzdeki iki hafta boyunca tam kapanmaya dönüp dönmeyeceği, tedbirlerin nasıl devam edeceği, Ramazan Bayramında kapanma uygulanıp uygulanmayacağı bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında netlik kazanacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli günler geçiren döviz kurları yüzde 4'ün üzerinde yükselişle haftayı kapatmıştı. Cuma günkü kapanış seviyesi 8,35 olan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,44'e kadar tırmandı. Euro/TL ise 10,20'nin üzerine çıkarken 10,22 seviyeleri görüldü.

Küresel piyasalar: Küresel ekonomik toparlanmanın rayında olduğuna yönelik işaretler yurt dışı piyasalarda risk iştahını destekledi. Asya hisse piyasaları Çin borsalarının üç haftanın zirvesine yakın seyretmesiyle yükselirken, dolar iki ayın dip seviyesine geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artışla kritik direnç seviyesi olan 700 puanın üzerine çıktı ve 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi ilk işlemlerdeki kayıplarını geri vererek yüzde 0,1 yükseldi.

Altın: Altın fiyatları koronavirüs vakalarındaki artışın ve zayıf seyreden doların etkisiyle yükselirken, paladyum geçen hafta tarihi zirveleri gördükten sonra bugün hafif değişim gösterdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.781 dolara yükseldi.

Petrol: Petrol fiyatları dünyanın üçüncü ve dördüncü büyük ithalatçıları olan Hindistan ve Japonya'daki koronavirüs vakalarındaki artışın Asya'daki yakıt talebini azaltacağı endişeleriyle hafif geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 66 dolara çekilirken ABD ham petrolü 62,10 dolarda bulunuyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına dair yaptığı açıklamayı kabul edilmediği ve en şiddetli şekilde telin edildiği belirtildi. Biden’ın yaptığı açıklama sonrasında, ABD Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, Yunanistan'ın kredi notunu yükseltti.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins, global çip tedarikindeki sıkıntının üreticiler daha fazlıa kapasite için yatırımlarına başlasalar da 6 ay sürebileceğini öngördü.

RIA'nın Putin'in danışmanı Yuri Ushakov'a dayandırdığı haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden Haziran ayında bir araya gelebilirler.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'nin iki hafta önce aldığı kısmi kapanma kararları bugün sona eriyor. Bugünkü toplantıda Ramazan Bayramı sürecinde alınacak olası yeni önlemler ele alınacak. Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak. Toplantıda ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları için kullandığı "Soykırım" ifadesi sonrası ABD ile ilişkiler ile Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere diğer gündem maddelerinin de ele alınması bekleniyor.

Haftanın ilk gününe yurt içinde önemli verilerle başlanacak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Sektörel Güven Endeksleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıklayacak. Geçen ay kapasite kullanım oranı yüzde 74,7, Reel Kesim Güven Endeksi 110,8 olarak açıklanmıştı (10.00).

TCMB ayrıca Yatırım Eğilimi İstatistiklerini raporunu da yayımlayacak (10.00).

Yurt dışında en önemli veri gündemi Almanya Ifo Endeksleri olacak. Ifo İş Ortamı Endeksi bir önceki ay 96,6, Cari Durum Endeksi 93,0 puan seviyesinde açıklanmıştı (11.00).

ABD'de dayanıklı mal siparişleri (15.30), Dallas Fed Teksas İmalat Endeksleri (17.30) verileri ile 2 ve 5 yıllık tahvil ihaleleri izlenecek.