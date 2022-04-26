Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Nisan 2022)

Yurt içinde beklenen bir verinin olmadığı günde piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklanacak; dayanıklı mal siparişleri, S&P Case Shiller konut fiyatları ve Conferance Board tüketici güven endeksi öncelikle takip edilecek veriler olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Son 8 gündür küçük adımlarla yükselişini sürdüren dolar/TL, bu süreçte 14,60'tan 14,75'in üzerine çıktı. Kur bu sabah da çok hafif yükselişle 14,77'den işlem görürken euro/TL 15,85'ler seviyesinde değerleniyor.

Asya borsaları, dün Wall Street'te kapanışa yakın görülen kazanımlara paralel olarak temkinli şekilde yükselse de Çin'de devreye alınan tecrit uygulamaları ve Fed'in para politikasını sıkılaştırmada agresif bir tutum izleyeceği beklentileri nedeniyle risk iştahı azaldı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün iki yılın en kötü günlük performansını göstermesinin ardından bugün Çin'in lokomotif endeksindeki yüzde 0,33 artıştan destek bularak yüzde 0,8 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,57 yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER:.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biden’ın önce Ermenilerle olan bu tarihi gayet iyi öğrenmesi lazım. Gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye’ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil" dedi.

Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı davasında mahkeme, Kavala hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, kararı kınarken, Avrupa Parlamentosu ve uluslararası hak örgütleri de karara tepki gösterdi.

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaştı. Anlaşma, Twitter tarafından doğrulandı.

Beyaz Saray, 3 yıldır boş kalan ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği görevine Bridget Brink’in aday gösterildiğini duyururken, Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ABD Büyükelçiliği’nin yakında açılacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin Çin ürünlerine karşı Başkan Trump döneminde uygulanmaya başlanan yüksek gümrük tarifelerinin tüketici fiyatlarındaki artışa etkisinin olup olmadığı üzerinde dikkatle çalıştığını söyledi.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japon yenindeki zayıflığın önüne geçilmesi için ABD ile ortaklaşa müdahale edilmesinin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile geçtiğimiz hafta yaptığı görüşmede ele alındığı haberlerini yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya daha fazla ekonomik yaptırım uygulamasının büyük olasılık olduğunu bildirdi.

Çin Merkez Bankası, reel ekonomiye, özelliklede COVID-19 salgınından etkilenen küçük şirketlere ihtiyatlı para politikası desteğini artıracağını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde beklenen bir veri bulunmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2020 yılı taşıt kilometre istatistiklerini açıklayacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile görüşecek (17.00).

Avrupa'da ilk açıklanacak rakamlar Mart ayına ilişkin İngiltere'nin bütçesi ve İsviçre'nin ticaret verileri olacak (09.00).

Analistler ABD'den gelecek verilere odaklanacak. Dayanıklı mal siparişleri ve Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi bu verilerin ilk açıklananları olacak (15.30) .

Ardından iki konut verisi birden ekranlara düşecek. S&P Case Shiller ve FHFA tarafından Şubat ayına ilişkin konut fiyatları açıklanacak (16.00).

Bir diğer konut verisi ise Mart ayına ilişkin yeni konut satışları olacak. Satışlar bir önceki ay yıllık yüzde 2,0 düşüşle 772 bin seviyesinde kalmıştı (17.00).

Aynı saatte Conferans Board tüketici güven ve Richmond Fed imalat endeksleri de ekranlara düşecek (17.00).

Günün son verisi petrol işlemcilerinin daha öncelikli izleyeceği API petrol ve petrol ürünleri stokları olacak (23.30).

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antoni Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşecek.