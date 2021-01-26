Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (26 Ocak 2021)

Yurt içi ve yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. Türkiye'de Hazine'nin gerçekleştireceği değişim ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ABD'nin şirket bilançoları öne çıkıyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Yeni haftanın ilk gününde 7,40 sınırında hareket eden dolar/TL, bugün de benzer seviyelerde hareket ediyor. Dolar/TL 7,41-7,42 düzeyinde değerlenirken euro, 9 TL civarında el değiştiriyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, ABD'de gündemdeki 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketiyle ilgili potansiyel engellerin risk iştahını baskılamasıyla rekor seviyelerden geriledi, ABD hazine tahvil getirileri de üç haftanın dip seviyesine indi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,7 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,7 geriledi. ABD vadelileri de yüzde 0,5'ler düzeyind ekside.

Altın ve petrol: ABD'de Biden yönetiminin hazırladığı yeni teşvik paketinin hızla Kongre'den geçeceği yönündeki piyasa umutlarının azalması ve dünya genelinde koronavirüs vakası sayısının 100 milyonu geçmesi petrol fiyatlarını geriledi. Brent petrolün varili 55,4 seviyesine geriledi. Spot altının onsu da 1.855 dolar düzeyinde yatay seyrediyor.

..::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Samsung ve Oppo’nun Türkiye’de cep telefonu üretimi yatırımı öncesinde, üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak üzere ithalat ikincil mevzuatında bir adım daha atıldı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek ana kart dizgisi tamamlanmamış, demonte haldeki ürünler için de gözetim uygulaması kaldırıldı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanmasının geciktiğini, ancak uygulanmakta olan yeni koronavirüs sınırlamalarının ve aşılamaya ilişkin belirsizliklerin toparlanmayı rayından çıkarmadığını söyledi.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yeni koronavirüs teşvik paketinin büyük olasılıkla önümüzdeki 2 hafta içinde Kongre'nin önüne getirileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) eski başkanı Janet Yellen, ülkenin ilk kadın Maliye Bakanı olarak Senato’da onaylandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın Brezilya, İrlanda, Birleşik Krallık ve 26 Avrupa ülkesine seyahat yasağını COVID-19 ile mücadele kapsamında yeniden uygulayacağını açıkladı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde tek veri TÜİK tarafından açıklanacak olan motorlu kara taşıtları verileri olacak (10.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dünkü iki değişim ihalesinin ardından bugün de iki değişim ihalesi yapacak. Hazine 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli ve 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz kağıtlardan yapacağı alıma karşılık 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvil verecek.

ABD'de Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi (16.30), FHFA konut piyasası endeksi, S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları endeksi (17.00), Conferance Board tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat endeksi (18.00), Dallas Fed Teksas Hizmet sektörü endeksi (18.30) ve 5 yıllık tahvil ihalesi takip edilecek.

ABD Merkez Bankası(Fed) iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak.

Fed'in faiz kararı yarın TSI 22.00'de açıklanacak.

ABD'de bugün Apple, General Electric, Johnson & Johnson ve Lockheed

Martin, Pfizer ve 3M bilançoları takip edilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos toplantısında konuşma yapacak (13.00).