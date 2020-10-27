Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Ekim 2020)

27 Ekim 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt içi: Türkiye'de piyasalar bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısı ve jeopolitik gelişmeler ve koronavirüs salgını konusunu yakından takip edecek. Dün 8 lirayı aştıktan sonra 8,0986'ya kadar tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde de tarihi seviyelerin hemen altında değerleniyor. Saat 08:00 itibarıyla dolar/TL 8,0910'dan euro/TL ise 9,5675'ten el değiştiriyor. Bugün piyasalarda önemli bir veri bulunmazken, TCMB'nin açıklayacağı uluslararası rezervler ve TÜİK'in açıklayacağı motorlu kara taşıtları verileri izlenecek. Borsa'da bilançolar izlenmeye devam ediyor. Bugün Akbank, ASELSAN ve Garanti Bankası'nın mali tablolarının seans kapanışının ardından gelmesi bekleniyor.

Yurt dışı: ABD seçimleri öncesinde ülkedeki destek paketine yönelik belirsizlikler ve özellikle Avrupa'da artan vaka sayılarının piyasalar üzerindeki baskısı satış getirmeye devam ediyor. ABD borsaları dün son 1 ayın en sert düşüşünü kaydederken bugün de Asya borsalarındaki düşüşler devam ediyor. Japonya borsasında yüzde 0,3'ler civarındaki düşüş Çin borsalarında yüzde 0,5'ler düzeyinde seyrediyor. Avustralya borsası yüzde 1,5'un üzerinde değer kaybederken Güney Kore yüzde 0,4 Hong Kong yüzde 1 civarı ekside seyrediyor. ABD vadelileri ise dünkü sert düşüşlerin ardından gelen alımlarla hafif artıda.



Altın ve petrol: Dün 1900 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1908 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise yüzde 1'e yakın yükselişle 41,14 dolardan değerleniyor.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı 2 ay uzadı

Kısa çalışma ödeneği, işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları 2 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetenin 27 Ekim günlü sayısı ile yayımlandı. Buna göre, 31 Ekim tarihinden başlayarak 2 ay daha kısa çalışma uygulaması devam edecek. Öteyandan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 17 Kasım tarihinden sonra başlamak üzere çalışanın işten çıkarılması yasağı (iş akdi feshi yasağı) ve işverene işçiyi üç ay ücretsiz izne çıkarma imkanı veren uygulama da 2 ay uzatıldı. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere verilen nakdi ücret desteğinin de süresi uzatılmış oldu.

Kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı 2 ay uzadı

BDDK aktif rasyosu hesabına bir yıldan uzun vadeli YP ve sendikasyon kredilerini ekledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aktif rasyosu hesaplanmasına bir yıldan uzun vadeli yabancı para kredilerin ve sendikasyon kredilerinin eklenmesine karar verdi. BDDK'dan dün akşam yapılan açıklamada, "Yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli YP kredilerin, doğrudan kullandırılmış olan kredi tutarı nispetinde, Sendikasyon kredilerinin ise, krediyi kullandıran bankanın sendikasyondaki payı nispetinde AR'ın pay kısmında yer verilen 'Krediler' kalemine, kullandırım anındaki orijinal vadelerinin dikkate alınması suretiyle, 1.00 katsayısı ile dahil edilmesine" karar verildiği ifade edildi. Karar 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

İttifak Holding, Selva Gıda'nın halka arzı için SPK'dan izin aldı

İttifak Holding, bağlı ortaklığı Selva Gıda'nın halka arzına ilişkin esas sözleşme değişikliği SPK izninin alındığını duyuruldu.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Fransa'dan 'boykot' açıklaması: Türkiye ile ilişkilere devam edeceğiz

Fransa Ticaret Bakanı Franck Riester, Türkiye'nin boykot çağrılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın Türkiye'ye karşı boykot misillemesi yapmayı planlamadığını açıkladı. Riester, RTL radyosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Boykotların etkisinin ne olacağını söylemek için erken olduğunu belirten Riester, "Gelecek günlerde nasıl gelişmeler olacağını takip ediyoruz" dedi. Riester, Türkiye ile görüşmelere ve ilişkilere devam edeceklerini ifade etti.

DSÖ: Avrupa salgının 'yeni merkez üssü'

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 salgınının "yeni merkez üssü"nün Avrupa kıtası olduğunu bildirerek, Avrupa'nın COVID-19 ile mücadeleyi "ciddi şekilde" hızlandırması gerektiği uyarısında bulundu.

DSÖ: Avrupa salgının 'yeni merkez üssü'

HSBC'nin karı yüzde 35 azaldı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC Holdings'in karı 3'ncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. Ancak 3'ncü çeyrek analist beklentilerinden daha iyi geçti. HSBC'nin 3'ncü çeyrekte vergiöncesi karı geçen yılın aydı dönemindeki 4,8 milyar dolardan 3,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Analistler ise 2,07 milyar dolar kar bekliyorlardı. 3'ncü çeyrekte karın düşmesinde koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle daha fazla kredi zarar karşılığı ayrılması etkili oldu.

Fransa, salgına karşı sokağa çıkma yasaklarına hazırlanıyor

Alman Bild gazetesinin iddiasına göre, Fransız hükümeti koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için Paris, Lyon ve Marsilya'da sokağa çıkma yasağı uygulamayı değerlendiriyor.

Habere göre Fransız hükümeti bu 3 büyük kentte akşam saat 19.00'dan sonra uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı planlıyor. Bunun yanı sıra zaruri olmayan perakendecilerin kapatılması da planlar arasında.

Derleyen: Hüseyin KOYUNCUOĞLU