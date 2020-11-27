Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Türkiye: Yurt içi piyasalar, Resmi Gazete kararıyla açıklanan zorunlu karşılıklarda artış ve sadeleştirme haberiyle güne başladı. Piyasadaki TL likiditesinin bir miktar kısılması anlamına gelen kararın ardından piyasalar ve döviz kurlarında kayda değer bir değişim yaşanmadı. Dolar/TL ve euro/TL, dün akşam piyasaların kapanışından itibaren benzer seviyelerde kalmaya devam ediyor. Saat 08:50 itibarıyla dolar/TL 7,8780'den; euro/TL ise 9,4020'den işlem görüyor.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda ise dün kapalı olan ABD borsalarında bugün yarım gün işlem olacak. ABD vadeliler yarım günlük işlemler öncesinde karışık seyir izliyor. Açık olan Asya borsalarında da düşük hacimli işlemler nedeniyle sınırlı hareketler ve karışık bir görüntü hakim.

Altın ve petrol: Altın fiyatları 1.810 dolar düzeyinde yatay seyrediyor. Petrol fiyatları ise üst üste 6 günlük yükselişin ardından dün ilk kez ekside kapanmıştı. Bugün ise 48 dolar seviyelerinin hemen altından işlem görüyor.

GÜNÜN AJANDASI

- Haftanın son günü yurt içinde ekonomik güven endeksi beklenirken (10:00) yurt dışında önemli bir veri bulunmuyor. Ekonomik Güven Endeksi geçen ay yüzde 4,8 artışla 92,8 puana çıkmıştı.

- Bugün ekonomik güven endeksi verisi dışında saat 10.00'da TÜİK motorlu kara taşıtları, TCMB uluslararası rezervler verilerini açıklayacak.

- TCMB, 'Finansal İstikrar Raporu'nu yayımlayacak (10.30).

- Euro Bölgesi ekonomik görünüm ve tüketici güven endeksleri yurt dışında günün en önemli verileri olarak takip edilecek (13.00).

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

TCMB'den zorunlu karşılıklarda artış ve sadeleştirme hamlesi

Merkez Bankası, Türk lirası zorunlu karşılık oranını, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya yükseltti. Resmi Gazete'de yer alan bu kararın ardından sabah saatlerinde bir açıklama yapan Merkez Bankası, bu kez sadeleştirme adımına gittiğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği aktarıldı. Zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına karar verildiğini duyuruldu.

Borsa İstanbul'un %10’u Katar’ın oldu: Türkiye Varlık Fonu (TVF), Borsa İstanbul’un (BIST) yüzde 10 hissesinin Katar Yatırım Otoritesi’ne (QIA) devri için mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump'tan piyasaları rahatlatan açıklama: Devredeceğim



ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçları onaylanınca görevi Biden'e devredeceğini açıkladı. Piyasalarda, ABD seçimleri ve görev devir sürecinin uzayacağına yönelik endişeler bulunuyordu.

İspanyol BBVA ile Sabadell'in birleşme görüşmelerinde fiyat anlaşmazlığı

İspanyol El Economista gazetesinin haberine göre, İspanyol BBVA ile küçük rakibi Sadabell arasındaki birleşme görüşmeleri fiyat konusundaki anlaşmazlık nedeniyme durdu. Haberde son günlerde anlaşma konusunda görüşmelerin yapılmadığı ve görüşmelerin resmi olarak çökmesinin de ihtimal dahilinde bulunduğu bilgisi verildi. BBVA'nın Sadabell'in istediği gibi nakit ödeme yapmayı kabul ettiği ancak rakamı 2,5 milyar euronun üzerine çıkarmadığı da ifade edildi.

Görüşmelerde birleşik bankanın yönetimi konusunda da anlaşmazlık olduğu anlaşılırken, iki banka da haberler konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadılar.