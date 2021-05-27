Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Mayıs 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, yurt dışında ABD büyüme rakamları izlenecek.

Bir süre önce Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevinden alınan Hüseyin Aydın, Türkiye Varlık Fonu A.Ş’deki Yönetim Kurulu Üyeliğinden de alındı. Yerine Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar atandı.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Salı günü piyasalarda yaşanan satış dalgasıyla 8,48'e kadar yükselen dolar/TL dün yatay bir gün geçirdi ve 8,46 sviyelerinde dalgalandı. Dolar/TL için bu sabah da 8,46'nın üzerindeki benzer seviyeler korunuyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 10,39'un üzerine çıkan euro/TL ise bu sabah dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 civarı yukarıda ve 10,34 düzeyinde el değiştiriyor.

Piyasalar: Asya borsaları iki haftanın en yüksek seviyelerinden gerilerken, merkez bankalarının acil durum canlandırma önlemlerini sonlandırmaya giderek yaklaştığına dair endişelerin ardından Çin borsaları güne ekside başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 691.76 seviyesinde seyretti. Endeks, Çarşamba günü 696,76 puanda 10 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın-Petrol: Spot altının ons fiyatı dün 8 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.912 doları gördükten sonra gerilemişti. Altın fiyatları bu sabah da düne göre benzer seviyelerde ve 1.900 doların hemen altında. Brent petrolün varili 68 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başkan Biden’in 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum” dedi.

Çin'in kriptopara madenciliğine getirdiği yasağın ardından İran'ın da 4 aylık bir süre için kriptopara madenciliğini yasaklaması başta Bitcoin olmak üzere kriptoparalar üzerinde satış baskısını yeniden yoğunlaştırdı. Bu sabah Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 4 düşüşle 37.601 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherum fiyatı yüzde 4,4 düşüşle 2.673 dolara gerilerken, XRP fiyatı da yüzde 4,4 kayıpla 0,9550 dolar seviyesinde.

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme, yüksek emtia fiyatlarının ve tüketici malları sektöründeki zayıf performansın etkisi ile Nisan ayında yavaşladı.

Amazon CEO'su Jeff Bezos, şirketin yıllık hissedarlar toplantısında yaptığı açıklama ile 5 Temmuz'da görevinden ayrılacağını duyurdu.

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, Fed'in ekonomiye yönelik planlarının, heedeflerinin gerçekleşmesi, büyüme, enflasyon ve istihdama yönelik tahminlerin yakalanması halinde tahvil alımlarının azaltılmasını tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

GÜNÜN AJANDASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

ABD'de ilk çeyreğe ilişkin GSYH ikinci tahmini gelecek. Birinci çeyrekte ilk verilerle yüzde 6,4 artış açıklanan GSYH'nin ikinci tahminde yüzde 6,6'ya revize edileceği tahmin ediliyor.

ABD'de ayrıca işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri (17.30), bekleyen konut satışları (17.00), doğal gaz stokları (17.30), Kansas City Fed İmalat Endeksi (18.00) ve 7 yıllık tahvil ihalesi (20.00) izlenecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetleme Kurulu üyesi Pentti Hakkarainen (12.10), Başkan Yardımcısı Luis de Guindos (12.45), yönetim kurulu üyesi Frank Elderson (13.00) konuşma yapacaklar.