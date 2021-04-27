Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Nisan 2021)

Yurt içinde dün akşam açıklanan tam kapanma kararının yansımaları izlenirken beklenen bir veri bulunmuyor. Öte yandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik gelişmeler takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde sona eren Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiliyor.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Haftaya yüzde 1'in üzerinde düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde dün gerilediği seviyeleri koruyor. Dolar/TL, 8,27-8,28 düzeyinden güne başlarken euro/TL ise 10 liranın hemen altında 9,99-9,98 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalar: Asya borsaları, küresel ekonominin COVID-19 salgınının toparlandığına yönelik iyimserliğe rağmen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası toplantısı ve şirket bilançoları öncesinde piyasaya temkinliliğin hakim olmasıyla geriledi. ABD borsası vadeli kontratları yatay seyretti. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 civarı geriledi.

Petrol fiyatları önceki seansta geriledikten sonra bugün toparlandı ancak dünyanın üçüncü büyük ham petrol ihracatçısı olan Hindistan'da yakıt talebine yönelik endişeler kazanımları

sınırlayabilir. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı bugün yüzde 0,6 artışla 66 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü de 62,3 dolara yükseldi.

Altın fiyatları doların altına olan talebi düşürmesiyle hafif gerilerken, piyasa Fed'in para politikası toplantısından ipuçları bekliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı sınırlı düşüşle 1.777 dolara geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ADB Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "sokırım" olarak netelemesine, "ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Türkiye olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi bir anlayışı kesinlikle insani bulmuyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen COVID-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 854,75, Ankara'da 567,88, İzmir'de 335,09 oldu.

Türk Hava Yolları (THY), tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), faiz oranında değişikliğe gitmedi. Son 43 toplantısında faiz oranını yüzde -0,10 seviyesinde tutan BoJ'un, bu toplantıda da bir değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. BOJ, enflasyon tahminini düşürdü, gevşek para politikasının uzun süre devam edeceği sinyalini verdi.

Güney Kore ekonomisi yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1,6 büyüdü. Beklentiler yüzde 0,9 büyüyeceği yönündeydi. Güney Kore'nin büyüm oranı yıllık bazda ise yüzde 1,8 oldu. Güney Kore ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde dönemsel yüzde 1,2 büyürken, yıllık yüzde 1,2 daralmıştı.

Tesla, Bitcoin kazançlarının da desteği ile beklentilerin üzerinde kâr elde etti. Tesla’nın ilk çeyrekte net kârı 438 milyon dolar, hisse başına 93 cent seviyesinde gerçekleşti. Analistlerin beklentisi hisse başına kârın 79 cent olmasıydı. Beklentilerin üzerinde kâr elde edilmesinde bir miktar Bitcoin pozisyonunun satılması katkı verdi. Bitcoin'de 1,5 milyar dolar yatırımı bulunan Tesla, bunun yüzde 10'unu ilk çeyrekte sattı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, İngiltere Ulaştırma Bakanı 11-13 Haziran'da G7'deki mevkidaşları ile bir araya gelecek. Toplantıda İngiltere'nin uluslararası seyahatler için aşı pasaportunu sunması bekleniyor.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyatları her zaman olduğu gibi aynı saatte açıklanacak (16.00). ABD'nin değer beklenen verileri Conferance Board Tüketici Güven Endeksi, Richmond Fed İmalat Endeksi (17.00), API petrol stokları (23.00) olacak.

Almanya ve ABD'nin 7 yıllık tahvil ihaleleri de takvimde bulunuyor.