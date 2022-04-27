Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Nisan 2022)

Yurt içi ve yurt dışında çok öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, ABD bekleyen konut satışları, Almanya ve ABD Hazineleri tarafından düzelenecek ihaleler takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Son 9 gündür yükselişini sürdüren dolar/TL, hafta ortasına 14,80'in hemen üzerinde yatay seyirle başladı. Euro/TL ise paritedeki toparlanma etkisiyle hafif yukarıda ve 15,77'ler düzeyinde.

Küresel ekonomi hakkında kaygıların yatırımcıları riskli varlıklardan, dolar ve devlet tahvilleri gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara yönlendirmesiyle küresel piyasalarda görülen satışlar Asya işlemlerinde de devam etti. MSCI dünya borsaları endeksi Rusya'nın Doğu Avrupa ülkelerine doğalgazı kestiği haberlerinin ardından 13 ayın dip seviyesine geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.1 düşüşle 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri başladı.

ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’nın savunmasını güçlendirme konusunda hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, çatışmanın bitmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karar vermesi gerektiğini ifade ederek, "Rusya askeri yetenekler açısından zayıfladı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Rusya’nın başkenti Moskova’da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki askeri operasyonların sürmesine rağmen müzakere kapısını hep açık tuttuğuna dikkat çekerek, “İstanbul’daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ciddi bir ilerleme kaydedildi” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Rusya’nın üyeliğinin bugün yapılacak oylamada askıya alınacağını umduğunu açıkladı.

Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını bugün durduracağını bildirdi.

Avustralya'da 2022 yılı ilk çeyrek döneminde tüketici fiyatları piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde artış gösterdi. Böylece 10 yıldan uzun bir süre sonra ilk faiz artışı için ciddi sinyal gelmiş oldu.

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme, COVID-19 salgını ile mücadele için uygulanan sıkı tedbirlere rağmen Mart ayında hızlandı.

Çin merkezli İHA üreticisi DJ Technology, Rusya ve Ukrayna'daki tüm faaliyetlerini bir gözden geçirme yapabilmek amacıyla geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma ile Yalova İhtisas OSB ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İmza törenlerine katılacak (14.00).

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısına katılacak (17.00).

Fransa'da Nisan ayı için tüketici güven endeksi açıklanacak. Endeks bir önceki ay 91 puana kadar gerilemişti (09.45).

Almanya Hazinesi tarafından gerçekleştirilecek 15 yıllık tahvil ihalesi piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bir önceki 15 yıllık tahvilde ortalama faiz yüzde 0,37 seviyesinde oluşmuştu. Hazine, tahvilin kupo faizini yüzde 1,0 olarak belirledi. (12.30).

ABD'de konut piyasasında kredi başvurularını ve faizlerin yönünü gösteren MBA verileri yayımlanacak (14.00).

ABD'de Mart ayı için öncü ticaret ve stok rakamları (15.30), ardından bekleyen konut satışları (17.00) verileri ile DoE petrol ve petrol ürünleri stok rakamları ekranlara düşecek (17.30).

ABD Hazinesi'nin 5 yıllık tahvil ihalesi günün son verisi olarak analistler tarafından yakından izlenecek. Bir önceki 5 yıllık tahvilde faiz yüzde 2,543 seviyesine kadar yükselmişti (20.00).