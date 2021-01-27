Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (27 Ocak 2021)

Küresel piyasaların FED faiz kararına ve karar sonrası FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklandığı günde yurt içi veri gündemi ise sakin.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün 7,40'ın üzerinde başladığı günde, 7,33 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL kuru, bu sabah saatlerinde ise hafif tepki hareketiyle 7,36'lara doğru hareketlendi. Dolar/TL ile benzer grafikleri çizen euro/TL de; dün 9 liranın altına indikten sonra 8,92'ye kadar gerilemişti. Euro/TL bu sabah 8,95'ten el değiştiriyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını açıklayacağı toplantıyı beklerken geriledi. ABD borsası teknoloji hisselerinin vadeli kontratları ise Microsoft'un güçlü açıklanan sonuçlarının ardından yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 düştü.

Altın ve petrol: ABD'de API tarafından açıklanan haftalık stok verilerinin ham petrol stoklarında güçlü düşüşe işaret etmesi petrol fiyatlarına destek verdi ve brent petrolün varili yeniden 56 doları aştı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona erecek toplantısından çıkacak kararları bekleyen altın piyasasında fiyatlar, güçlü ABD Doları'nın etkisi ile aşağı geldi. 1.842 doara kadar çekilen spot altının onsu gelen tepki hareketiyle kayıplarını sildi ve 1.850 dolar düzeyine çıktı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Gözler Fed faiz kararı ve Powell'ın mesajlarında: Günün en önemli gündemi olan Fed faiz kararı her zaman olduğu gibi TSİ 22.00'de açıklanacak. Analistler, Fed'in yüzde 0,00-0,25 olan faiz aralığını sabit bırakmasını bekliyorlar. Fed en son geçen yıl mart ayında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti. Sonraki 6 toplantıda faizlerde bir değişikliğe gidilmedi Toplantının ardından Başkan Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek .

Uluslararası yatırım kuruluşu Commerzbank, yılın ilk yarısında dolar/TL'nin 7,35-7,50 aralığında seyretmesini bekliyor. Commerzbank analisti Tatha Ghose, TCMB Başkanı Ağbal'ın faizi gerekmesi halinde artırabileceği açıklamasının TL'yi desteklediğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkardı. IMF'in, 2022 öngörüsü ise yüzde 4,2 büyüme olarak açıklandı. .

Çin piyasalarındaki likidetin en iyi göstergesi olan gecelik repo hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı bugün yüzde 2,91167 ile 17 Nisan 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları pandeminin başından bu yana euronun dolar karşısında değer kazanmasını daha derinlemesine incelemek için anlaşmaya vardı. Politika yapıcılar, euronun dolar karşısında değer kazanmasında ABD ile Euro Bölgesi'nin teşvik politikaları arasındaki farklılıkların etkili olup olmadığına odaklanıyorlar.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, COVID-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılmasını hedefleyen COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında yıl sonuna kadar dünya genelinde 2,3 milyar doz COVID-19 aşısı dağıtmayı planladıklarını söyledi.

Geçen yılın ekim-aralık dönemini, 2021 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft net kârının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 15,5 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Firmanın net karı 2019'un aynı döneminde 11,7 milyar dolar olmuştu

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin il bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak (10.00).

MBA mortgage piyasa endeksi (15.00), dayanıklı mal siparişleri (16.30), DOE petrol stokları (18.30), ABD'den izlenecek diğer veriler olacak. Almanya'da GFK tüketici güven endeksi(10.00) açıklanırken, Almanya ve İngiltere 10 yıllık tahvil ihalelerine çıkacak.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane ECB Strateji Gözden Geçirmesi konusunda değerlendirmelerde bulunacak (18.00). Güney Kore Devlet Başkanı Moon, online Davos etkinliğinde açıklama yapacak (19.00).

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