Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Aralık 2021)

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, ABD S&P Case Shiller Konut Fiyatları takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Küresel piyasaların çok büyük bir kısmının Noel tatili nedeniyle kapalı olduğu haftada, döviz kurları Türk Lirası karşısında dalgalı ve yukarı yönlü. Dün yüzde 6'nın üzerinde yükselen dolar ve euro kurları, haftanın ikinci gününde yüzde 3 civarı yükselişle güne başladı. Sabah saatleri itibariyle dolar/TL, 11,98'e kadar yükselirken euro/TL ise 13,50'nin üzerini test etti.

Asya Pasifik hisse senetleri Salı günkü işlemlerde ABD'deki rekor S&P kapanışını takip ederek yükseldi. Bölge genelinde Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi kazanımların başını çekti. Japon endekslerinde yükselişler yüzde 1 civarındaydı. Çin ana karasında ve Hong Kong'da endeksler yataya yakın pozitif seyretti. Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yatay. Hong Kong'da işlem gören Çinli teknoloji devlerinin hisseleri çoğunlukla düştü. Tencent yüzde 1.5'dan fazla geriledi, Meituan'da ise kayıplar yüzde 2.5 civarındaydı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, risk iştahında iyileşme yaşansa da 1815 dolar direncinin üzerine çıkamadı. Yurt içinde ise dolar/TL'deki sert düşüşlerle 1.000 liranın üzerinden inişe geçen gram altın fiyatları geçen hafta 610 liraya kadar çekilmişti. 2021'in son haftasına 640 liradan başlayan gram altın fiyatları bu sabah saatlerinde dün yükseldiği 670-680 lira aralığında değerleniyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 20 Aralık tarihi ile ilgili "O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar." dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), döviz kurlarına yönelik açıklamaları nedeniyle 26 kişi ve sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) onayladığını bildirdi. Yine Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya ile Ukrayna konusunda güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta yapmayı beklediğini duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede rekor seviyelere yükselen günlük Covid-19 vakaları karşısında hükümetin yeni yıla kadar herhangi bir ek kısıtlama getirmeyeceğini duyurdu.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, şirketlerin maliyetleri fiyatlara geçirebilecekleri ortamı oluşturacaklarını söyledi.

Japonya'nın sanayi üretimi Kasım ayında, otomotiv sektöründeki canlanmanın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini duyuracak (10.00).

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Törenine katılacak (14.00).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Müşterek Konsey Toplantısı gerçekleştirilecek (14.00).

Avrupa'da İspanya perakende satışlar (11.00) dışında önemli bir veri bulunmuyor.

ABD'de FHFA Konut Fiyat Endeksi, S&P Case Shiller Konut Fiyatları (17.00), Richmond Fed İmalat Endeksi (18.00) ve Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi (18.30) verileri takip edilecek.

İngiltere piyasaları bugün kapalı olacak.