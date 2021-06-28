Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Haziran 2021)

Haftanın ilk günü veri anlamında sakin bir gün olacak. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacakları konuşmalar izlenecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Döviz piyasaları, yeni haftaya oldukça sakin başladı. Piyasaların fiyatlayacağı önemli bir ajandanın olmadığı haftanın ilk gününde, dolar ve euro TL karşısında yatay hareketler sergiliyor. Sabahın erken saatlerinde dolar/TL, 8,75; euro/TL ise 10,44 seviyelerinden işlem görüyor.

Piyasalar: Asya borsaları, hafta sonunda bölge genelindeki koronavirüs vakalarındaki artışın risk iştahını düşürmesiyle haftaya temkinli bir başlangıç yaptı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi hafif gerilerken Güney Kore'nin KOSPI endeksi ve Japonya'nın Nikkei endeksi sınırlı değişim gösterdi.

Petrol: Gözlerin OPEC+'nın 1 Temmuz'da yapacağı toplantıya çevrildiği petrol piyasalarında, Brent petrolünün fiyatı bu sabah 76,60 dolar ile Ekim 2018'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti. Petrol fiyatlarının yükselmesinde 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesi müzakerelerin bir anlaşmaya varılmasının önündeki zorlukların devam ettiği ve İran'ın global piyasalara petrol arzının bu yıl artmayacağı değerlendirmeleri de rol oynadı.

Altın fiyatları, dolardaki artışın ve Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya yönelik verdiği karmaşık sinyallerin etksiyle bir haftanın dip seviyesine geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seansın ilk işlemlerinde 1.770 dolar ile 21 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından toparlandı ve 1,780 dolar seviyesine tırmandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkmayla buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

ABD, Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri hedef alan hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, ABD ekonomisinin bir faiz artırımı için ortaya konan maksimum istihdam ve enflasyon şartlarını gelecek yıl yerine getirebileceğini, ancak verilerin izlenmeye devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

The Times gazetesinin haberine göre Almanya, COVID-19 aşıları olsun ya da olmasın tüm Britanya vatandaşlyarının Avrupa Birliği'ne seyahatlerinin yasaklanması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

İngiltere ile Singapur, bariyerleri kaldırmayı hedefleyecek yeni bir dijital ticaret anlaşması için müzakerelere bugün başlayacak.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme, yükselen hak madde fiyatlarının etkisi ile yavaşladı.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde takvimde sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verileri bulunuyor (10.00).

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (11.00).

ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) verileri izlenecek.

New York Fed Başkanı John Williams (15.45), Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (18.00), Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin (19.00) ve Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles (20.10) konuşma yapacaklar.