Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Mayıs 2021)

Haftanın son işlem gününde yurt içinde yoğun veri gündemine ek olarak Standard and Poors'un (S&P) daha öncde açıkladığı takvimde yer alan olası Türkiye raporu beklenecek. Küresel piyasalarda ise Biden'ın bugün açıklayacağı 6 trilyon doları bulması beklenen ABD'nin 2022 yılı mali bütçesi takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Dün piyasaların kapanışına doğru hareketlenen dolar/TL 8,54'e kadar yükselirken 8,58'deki tarihi seviyelerine bir adım daha yaklaştı. Dünkü yükseliş sonrası günü 8,50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8,54-8,55 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 10,43 ile rekor tazeledi. Bu sabah saatlerinde euro/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 8,40'larda işlem görüyor.

Piyasalar: Asya borsaları, dünya ekonomisinin ABD öncülüğünde koronavirüs salgınından toparlanacağı beklentileriyle yükselirken, yatırımcılar Biden yönetiminin sunacağı trilyonlarca dolarlık bütçe teklifine odaklandı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3 artarak bu ayın en yüksek seviyesini gördü. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2 yükselirken Çin lokomotif endeksi ise açılışın hemen ardından yüzde 0.1 geriledi. MSCI'ın küresel hisseler endeksi yüzde 0,1 yükselişle 709,71 puana çıkarak, 7 Mayıs'ta gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 710,36'ya yaklaştı.

Altın-petrol: Hafta ortasında 1.900 doların üzerini test eden fakan bu seviyede tutunamayan spot altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününe 1.893 dolar düzeyinde yatay başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise hafif yukarı hareketle 69,50 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurularını onayladı. SPK Haftalık Bülteni'ne göre; BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL, Oyak Yatırım'ın 18,65 TL, Ünlü Yatırım'ın satış fiyatı 6,90 TL ve Başkent Doğalgaz'ın pay başına satış fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2022 mali yılı için altyapı, eğitim, sağlık gibi alanlara yatırımları içerecek 6 trilyon dolarlık harcama bütçesini bugün sunması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Joe Bideni'in 2022 mali yılı için bütçe planının ABD'nin borcunu yıllık GSYH'nın üzerine çıkaracağını, ancak borçlardaki bu artışın enflasyonist baskılara katkı yapmayacağını savundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması’na geri dönmeyeceğini Rusya’ya bildirdi. ABD'de Senato, Çin ile teknoloji alanında ABD'nin rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırlanan yasama paketinin nihai oya sunulmasının yolunu açtı.

Kansas City Fed, her yıl ev sahipliği yaptığı ve merkez bankacıları bir araya getiren Jackson Hole sempozyumunu bu yıl "yüz yüze" gerçekleştireceğini duyurdu. Sempozyum, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl online olarak gerçekleştirilmişti.

Almanya'da son 24 saatte 7 bin 380 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Dün 6 bin 313 yeni vaka belirlenmişti. Robert Koch Enstitüsü tarafından verilen bilgilere göre, Ülkede toplam vaka sayısı 3.669.870'e ulaştı Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 192 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 88 bin 187'ye yükseldi

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak. Endeks nisan ayında yüzde 5,1 düşüşle 93,9 seviyesine gerilemişti.

TÜİK ayrıca dış ticaret ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksini açıklarken, TCMB uluslararası rezervler verilerini yayımlayacak (10.00).

Standard and Poors(S&P), Türkiye ile ilgili bu yılın ikinci raporunu açıklayabilir. S&P'nin takviminde Türkiye için rapor açıklama tarihi 28 Mayıs olarak görülüyor. Ancak S&P, takvimde yer alan tarihlerde bir rapor açıklamayıp, pas geçebiliyor. S&P'nin Türkiye için kredi notu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde bulunuyor. Foreks'in düzenlediği ankette kredi notu ve görünümde değişiklik olmayacağı tahmin edildi.

Avrupa'da Euro Bölgesi Ekonomik Görünüm Endeksi (12.00) günün en önemli verisi olacak. Bölgede Ekonomik Görünüm Endeksinin 110,3 puandan 112,8 puana çıkacağı tahmin ediliyor.

ABD'de kişisel gelirler ve tüketim, öncü mal ticaret dengesi (15.30), Michigan Tüketici Güven Endeksi (17.00), Baker Hughes sondaj kule sayısı (20.00) verileri takip edilecek.