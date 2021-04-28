Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Nisan 2021)

Yurt içinde önemli bir verinin olmadığı günde, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı izlenecek. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve İngiltere ile Almanya'da gerçekleştirilecek ihaleler günün diğer takip edilecek gündem maddeleri olacak.

Fed'in bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak olan faiz kararında ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Hafta başından bu yana gerileyen döviz kurları bu sabah güne yatay başladı. Dolar/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 8,21-8,22 düzeyinde değerlenirken euro/TL ise 9,94'ten işlem görüyor.

Küresel piyasalar: Asya borsaları, yatırımcıların yakından izlenen ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde yüksek değerlemeler nedeniyle hisse senetleri satın almamalarıyla karışık seyir izliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,23 gerilerken Avustralya borsası yüzde 0,55; Japonya'nın Nikkei endeksleri yüzde 0,16 yükseldi. Çin borsası ise yüzde 0,44 geriledi.

Petrol fiyatları, OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin küresel yakıt talebinde güçlü toparlanma olacağına güvenmesine rağmen Hindistan'da COVID-19 vakalarındaki yükseliş ve ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle geriledi. Brent petrolün varili dünkü yükselişin ardından bugün yüzde 0,4 düşüşle 66,16 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil getirilerindeki yüksek seyrin etkisiyle bir haftanın dip seviyesine gerilerken, yatırımcılar Fed'in para politikası açıklamasından ipuçları bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1.765 dolar ile 20 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra 1.771 dolarda bulunuyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Dünya Bankası, Türk ekonomisinin bu yıl gerçekleştirmesini beklediği güçlü büyümeyi 2022 ve 2023 yıllarında da sürdüreceğini öngördü. Banka, Türkiye Ekonomik İzleme Raporu'nda (TEM) GSYH'nın bu yıl yüzde 5,0 olacağını tahmin ederken, 2022 ve 2023 yıllarında da büyümenin yüzde 4,5 olacağını öngördü.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) salgınla mücadelede ülkelerin harcamalarına ilişkin araştırmasına göre Türkiye, gayri safi yurt içi hasılaya oranla en az harcama yapan ülkelerden biri oldu. Verilere göre Türkiye, şu ana kadar GSYİH'nın yüzde 1,9'una tekabül edecek kadar ek harcama yaptı, vergi indirimi gibi uygulamalarla hazine gelirlerinde kesintiye gitti. Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi, yüzde 27,4 ile liste başı oluken, özerk bölgeyi yüzde 25,5 ile ABD takip etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Avrupa ülke kredi notları analisti Frank Gill, Yunanistan'ın kredi notunun gelecek 12 ay içinde yeniden artırılmasının "oldukça muhtemel" olduğunu söyledi.

Türk deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabatojda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere; ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine yeni gemi inşa edenlere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından teşvik verileceği açıklandı.

Arama motoru Google'ın sahibi Alphabet 2021 yılının ilk çeyreğinde de rekor kar elde etti. İlk çeyrekte yüzde 34 artışla 55,3 milyar dolar satış yapan Alphabet, 17,9 milyar dolar, hisse başına 26,29 dolar kar elde etti. Analistler ise hisse başına 15,88 dolar kar bekliyorlardı. Bir diğer teknoloji devi Microsoft ise mali yılının üçüncü çeyreğinde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artırarak 41,7 milyar dolar çıkardı. Şirketin net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 15,5 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN AJANDASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul edecek (16.45).

Yurt içinde TCMB uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini günün tek verisi olacak (10.00).

Borsa İstanbul şirketlerinden Akbank, Aksigorta ve Goodyear'ın mali tabloları bekleniyor.

Haftanın beklenen kararı akşam saatlerinde ABD Merkez Bankasından(Fed) gelecek. Fed, faiz kararını saat 21.00'de duyuracak. Fed'in faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Piyasalar Fed Başkanı Jerome Powel'in kararın ardından düzenleyeceği basın toplantısına odaklanacak.

ABD'de MBA mortgage verileri (14.00), öncü ticaret verileri (15.30), DoE petrol stokları (17.30) gelecek.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, The Aspen Institute tarafından düzenlenen online küresel liderler seminerinde yer alacak (17.00).