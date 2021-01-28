Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (28 Ocak 2021)

Dün gece açıklanan Fed faiz kararının ardından piyasalar, oldukça yoğun geçecek yeni günde hem içeride hem de dışarıdaki gelişmeleri yakından takip edecek. Yurt içinde en önemli gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Enflasyon Raporu olurken, yurt dışında ABD büyüme rakamları piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Ayrıca BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek.

Fed, ekonominin zayıflamakta olduğuna dair son dönemdeki işaretlerin bilincinde olduğunu ortaya koymakla birlikte politika duruşunda değişiklik yapmadı. Fed gösterge faiz oranı ve varlık alım programını aynı seviyede sürdürdü.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Yoğun veri gündemi öncesinde dolar/TL ve euro/TL kurlarında hafif yukarı yön söz konusu. Dolar/TL 7,42'den euro/TL ise 9 liranın hemen altında seyrediyor.

Yurt dışı: Asya borsaları, Wall Street'teki ani satışlar ve koronavirüs aşısının gecikmesiyle düşerken, güvenli liman dolar yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,8 düşerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Petrol ve Altın: Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, talebe yönelik endişelerle bir miktar geriledi. Bu sabah brent petrol 55,4 dolardan işlem görüyor. Spot altının onsu ise düne göre hafif gerileyerek 1.838 dolar seviyesine geldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Milli Güvenlik Kurulu(MGK), yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlanlığında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile görüştü. Görüşmede uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

İkinci yatırım turunun ardından değerini 850 milyon dolara yükselten evlere sipariş uygulaması Getir, İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet vermeye başladı.

Tesla, mali yılının dördüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde satış rakamlarını yakalasa da kar rakamları yatırımcıları memnun etmedi. Tesla dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157 artışla 270 milyon dolar kâr elde etti.

Bilançosunu açıklayan bir diğer teknoloji devi Samsung'un net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artışla 5,94 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GÜNÜN AJANDASI

TCMB Başkanı Naci Ağbal, yapacağı sunumla yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak (10.30). TCMB bir önceki raporda 2021 yılı sonu için enflasyon hedefini yüzde 9,4 olarak belirlemişti. Bu raporda bir revizyon yapılıp yapılmayacağı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Ekonomistler sunumun ardından gerçekleştirilecek soru-cevap bölümünde, para politikasının önümüzdeki dönemine ilişkin görünümü konusunda ipuçları yakalamaya çalışacak.

TCMB, 21 Ocak tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak (14.00).



TÜİK'in tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bileşik endeksi olan ekonomik güven endeksi açıklanacak. Endeks Aralık ayında 86,4 olarak açıklanmıştı. TÜİK ayrıca hizmet üretici fiyat endeksini açıklarken, TCMB uluslararası rezervler verilerini yayımlayacak (10.00).

Öğleden sonra BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

ABD'de 2020 yılının son çeyrek dönemine ilişkin GSYH verileri açıklanacak. Yılın 3.çeyreğinde yüzde 33,4 ile rekor seviyede büyüyen ABD ekonomisinin son çeyrekte yüzde 4,3 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor(16.30).

ABD'deki diğer veriler öncü mal ticareti, işsizlik başvuruları (16.30), yeni konut satışları, Conferance Board öncü göstergeler endeksi (18.00), doğal gaz stokları (18.30), Kansas Fed imalat endeksi

(19.00) olarak sıralanıyor.

Almanya'da tüketici fiyatları yakından izlenecek. (16.00) Euro Bölgesinde ekonomik görünüm endeksi gelecek. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" toplantıları, çevrim içi olarak devam edecek.