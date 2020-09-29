Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Eylül 2020)

29 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda ise Asya borsalarının çoğu ABD piyasalarında dünkü yükselişin yarattığı ivmenin etkisiyle güne yükselişle başladı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselirken Çin'in lokomotif hisse endeksi CSI 300 yüzde 0,4 civarı artıda bulunuyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi ise telekomünikasyon hisselerindeki gerileme nedeniyle yüzde 0,1 ekside seyretti.

Yurt içi: Piyasalar bugün açıklanacak olan Yeni Ekonomik Program'a (YEP) odaklanmış durumda. Dün yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çeken döviz kurlarında bugün de hafif yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Dolar/TL, 7,80'in hemen üzerinde değerlenirken; euro/TL ise 9,12'den el değiştiriyor. Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan Yeni Ekonomik Program (YEP) bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak.

Altın ve petrol: Altın fiyatları doların son iki ayın zirvesinden gerilemesiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.880 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatları koronavirüs salgını nedeniyle talep üzerindeki oluşan baskının süreceğine yönelik endişelerin ABD'nin yardım paketi açıklayacağına yönelik umutları gölgede bırakmasıyla geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 17 sent gerileyerek 42,26 dolardan işlem gördü. Aralık ayı vadeli işlemler ise yüzde 0,4 değer kaybederek 42,68 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,5 gerileyerek 40,38 dolar seviyesinden işlem gördü.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Ekonomide 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Yeni Ekonomik Program (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak. YEP'in açıklanacağı toplantının saat 11.00'de başlaması bekleniyor. Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası niteliği taşıyan YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda hazırlıkları yürütülen programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Program, özel sektör için de öngörülebilirliği artıracak ve sektörel bazlı hedefleri belirleyecek.

Ekonomide 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson görüştü

Ulusal Süt Konseyi’nde şok istifa

Çiğ süt üreticilerinin yüksek yem maliyetleri nedeniyle her geçen gün daha çok zarar etmeleri üzerine Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Çiğ süt fiyatının artırılmamasına tepki: Ulusal Süt Konseyi’nde şok istifa

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

ABD'de gelir eşitsizliği son 3 yılda kısmen azaldı

Fed, her üç yılda bir gerçekleştirdiği ve Amerikalı ailelerin 2016-2019 yıllarındaki finansal durumunun incelendiği anketin bulgularını açıkladı. Buna göre, ülkede söz konusu dönemde reel gayrisafi yurt içi hasıla yıllık yüzde 2,5 oranında artarken, işsizlik oranı yüzde 5'ten yüzde 3,8'e düştü. Ekonomik performanstaki bu değişimler, farklı özelliklere sahip Amerikalı ailelerin gelirlerine de eşit olmayan bir şekilde yansıdı. Söz konusu dönemde medyan hane halkı geliri yüzde 5 artışla 58 bin 600 dolara yükseldi. Bu değişimin gelir dağılımında söz konusu dönemde sınırlı bir daralmaya işaret ettiği belirtildi. Ekonomik faaliyetteki gelişmeler ailelerin servetlerini de etkilerken, 2016-2019 döneminde ailelerin medyan serveti yüzde 18 artarak 121 bin 700 dolara çıktı.

Asya'da büyüme 1997'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşecek

Dünya Bankası, koronavirüs salgınının Çin'in de dahil olduğu Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 50 yılın en yavaş ekonomik büyümesine yol açmasının beklendiğini söyledi. Bölge ekonomisinde büyümenin 2020 yılında sadece yüzde 0,9 olmasının beklendiği belirten Dünya Bankası, bunun 1967'den bu yana görülen en düşük büyüme olacağına işaret etti. Dünya Bankası, Çin için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 2 olarak ortaya koyarken, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin geri kalanında yüzde 3,5 daralma beklediğini belirtti.

Çin, ABD'den tarım ürünü alım sözünün yakınında bile değil

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin, Washington ile Pekin arasında Ocak ayında yapılan Faz 1 ticaret anlaşmasında ifade edilen ABD'den tarım ürünleri ithalat hedefini yakalama yolunda değil. Habere göre Çin'in ABD malları alımı yılın ilk 8 ayında 47,6 milyar dolar oldu ve yılın tamamında bu ithalatın 95,1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Faz 1 ticaret anlaşmasında ise Pekin'in ABD'den ithalatının 200 milyar dolara ulaşması öngörülüyordu.

Tokyo'da çekirdek enflasyon hafif yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek enflasyon tahminlerin aksine hafif artış gösterdi.

Japonya İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, gıda hariç tüketici fiyatları yıllık %0,2 azaldı. Piyasa beklentisi bir önceki ay %0,3 olan düşüşün yine aynı seviyede kalacağı yönündeydi. Gıda hariç tüketici fiyatlarında aylık değişiklik göstermedi.Manşet enflasyon aylık %0,1 azalırken, yıllık %0,2 yukarı geldi. Manşet enflasyon yıllık beklentisi %0,3 artış yönündeydi.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarında aylık %0,1 artarken, yıllık değişiklik yaşanmadı.