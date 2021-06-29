Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Haziran 2021)

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da enflasyon günün takip edilecek verileri olacak.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Döviz: Haftaya düşüşle başlayan ve 8,70'in altına çekilen dolar/TL, bu seviyelerini gece boyunca da korudu. Dolar/TL, 8,68-8,69 seviyelerinden el değiştirirken euro/TL de benzer grafileri çizerek 10,45'ten 10,35-10,36 düzeyine geriledi. Dolar/TL'deki aşağı yönlü hareketlerde, ABD tahvil faizlerinin dün yüzde 1,52 düzeyinden yüzde 1,47'lere çekilmesi etkili oluyor.

Piyasalar: Asya borsaları bölge genelindeki koronavirüs vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı zedeleyeceği endişeleriyle yönünü aşağı çevirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi. Avustralya'nın ASX/200 endeksi yüzde 0,8; Japonya'nın Nikkei endeksi ve Çin hisselerinde ise yüzde 1'i aşan kayıplar yaşanıyor.

Petrol fiyatları, koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantının dünya genelinde yeni seyahat kısıtlamalarına yol açabileceği ve bunun yakıt talebindeki büyümede ivme kaybettireceği endişeleriyle ikinci günde de düşüş kaydetti. Brent ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 2 geriledikten sonra bugün yüzde 0,4 düşüşle 74 doların altına indi.

Altın fiyatları, dolardaki güçlü seyrin baskısıyla ve Fed'in para politikasını beklenenden daha erken zamanda sıkılaştıracağı endişeleriyle gerileyerek önceki seansta gördüğü bir haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1.778 dolardan işlem görüyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global gelişmekte olan piyasalar için büyüme tahminlerinde değişiklikler yaptı. Salgınının yayılmaya devam ettiği Hindistan için büyüme tahmini yüzde 11'den yüzde 9,5'e çeken S&P Global, Filipinler için büyüme tahminini yüzde 7,9'dan 6'ya, Melazya için yüzde 6,2'den yüzde 4,1'e indirdi, Brezilya için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 4,7'ye, Güney Afrika için yüzde 3,6'dan yüzde 4,2'ye çıkaran S&P Global, Rusya için beklentisini yüzde 3,3'den yüzde 3,7'ye, Polonya için yüzde 3,4'ten yüzde 4,5'e yükseltti. Meksika için beklentisini yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e çıkardı.

30 Ocak’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısının açıklandığı İngiltere’de, delta mutasyonu nedeniyle 117 can kaybı yaşandı.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler incelenen vakaların yüzde 35'inde ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantının bulunduğunu açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokrat üyeler tarafından hazırlanan ve ABD'nin Çin ile rekabet gücünü artırmayı, Pekin'e insan hakları konusunda baskı yapmayı öngören tasarıya karşı çıktılar.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin ekonomiye acil yardım tedbirlerinden uzaklaşmayı yakın zamanda tartışmasının büyük olasılık olduğunu söyledi. Ancak Guindos, bu konuşmayı şimdi yapmanın erken olacağını da vurguladı.

Japonya'da işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 3'e yükseldi. Nisan ayında yüzde 2,8 olan işsizlik oranının Mayıs ayında yüzde 2,9 olması bekleniyordu.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde takvimde sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verileri bulunuyor (10.00).

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek (11.00).

ABD'de Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi (17.30) verileri izlenecek.

New York Fed Başkanı John Williams (15.45), Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker (18.00), Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin (19.00) ve Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles (20.10) konuşma yapacaklar.