Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Nisan 2021)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan "Enflasyon Raporu" ile ABD büyüme rakamları günün en önemli gündem maddeleri olarak piyasalar tarafından takip edilecek.

Fed, dün akşam açıkladığı faiz kararında piyasaların beklentileri dahilinde faizlerde değişikliğe gitmezken Fed Başkanı Powell da mesajlarında varlık alımlarının devam edeceği mesajını yineledi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Döviz: Yurt içinde de döviz kurlarında dünkü yatay hareketler bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL 8,20 civarında değerlenirken euro/TL ise 9,95-9,96 düzeyinde işlem görüyor. Gün içerisinde TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumu döviz kurlarının yönünde belirleyici olacak.

Merkez Bankası bir önceki raporunda enflasyonun, 2021 yılı sonunda yüzde 9,4, 2022 yılı sonunda yüzde 7 olacağını tahmin etmişti. Bu raporda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilip edilmeyeceği piyasaların en önemli takip edeceği konu olacak.

Piyasalar: Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye verdiği acil durum desteklerini geri çekmeyi değerlendirmek için çok erken olduğunu açıklaması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni 1.8 trilyon dolar değerindeki destek paketi planlarını duyurmasıyla yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlemlerde yüzde 0,1 değerlenirken Çin'in CSI300 Endeksi yüzde 0,65, Avustralya borsası yüzde 0,3 artış kaydetti.

Petrol fiyatları, Hindistan, Japonya ve Brezilya'da artan COVID-19 vakalarının etkisine dair endişelere rağmen bu yaz talebin toparlanacağı beklentisiyle kazanımlarını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 67,49 dolara geldi.

Altın fiyatları, Fed'in kararının ardından doların değer kaybetmesiyle yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.786 dolara tırmandı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN SON HABERLER::.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldikten sonra Kongre'de yaptığı ilk konuşmada, görevinin ilk 100 gününde daha önce hiçbir başkanın yapamadığı kadar çok istihdam yaratmayı başardığını söyledi. Biden, aileler ve eğitim için 1,8 trilyon dolar değerinde kapsamlı bir destek paketi açıkladı.

Formula 1'in 13 Haziran'da Kanada'nın Montreal kentinde yapılacak yarışı iptal edilerek yarışın İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. Türkiye 2011'den sonra ilk defa geçen yıl son anda yapılan bir değişiklik ile yarışlara ev sahipliği yapmıştı.

Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu. Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan rapora göre, Türkiye, bu yılın ilk çeyrek döneminde 12'nci sırada yer aldı. Raporda, Türkiye'nin altın rezervleri 512,6 ton olarak açıklandı. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Almanya 3.362,4 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

GÜNÜN AJANDASI

TÜİK tarafından, Ekonomik Güven Endeksi ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak (10.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında günün en önemli verisi ABD büyüme rakamları olacak. ABD'de 2020 yılı son çeyrekte GSYH yüzde 4,3, tüketici harcamaları yüzde 2,3, çekirdek PCE yüzde 1,3 artış göstermişti (15.30). ABD'de günün diğer verileri işsizlik başvuruları (15.30), bekleyen konut satışları (17.00), doğal gaz stokları (17.30) olacak.

Avrupa'da piyasalar Almanya'da gelecek işgücü istatistikleri (10.55) ile tüketici fiyatlarını (15.00) verileri izleyecek. Ülkede işsizlik mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 6,0, enflasyon yıllık yüzde 1,7 seviyesinde bulunuyor.

Euro Bölgesi M3 para arzı (11.00), güven endeksleri (12.00), Avrupa'da izlenecek diğer önemli veriler olacak.