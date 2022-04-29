Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Nisan 2022)

Piyasalar haftanın ve ayın son iş günü yoğun bir veri akışı bekliyor. Yurt içinde ticaret, turizm istatistikleri ve bankacılık raporu izlenirken, yurt dışında Almanya GSYH, ABD kişisel gelir ve harcamalar daha öncelikle takip edilecek.

..::PİYASALARDA SON DURUM::.

Haftanın ve ayın kapanış gününde, döviz kurları yatay başlangı yaparken dolar/TL 14,78-14,79; euro/TL ise 15,57'de işlem görüyor.

Asya borsaları dün Wall Street'te görülen yükselişlerden destek alarak ufak kazanımlar elde etse de, Çin ekonomisinde büyüme hakkında endişeler ve ABD'de yaklaşan faiz artırımlarının risk iştahını azaltmasıyla aylık bazda iki yılın en kötü performansını göstermeye hazırlanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Facebook'u bünyesinde barındıran Meta Platforms'un Q1 bilançosunun piyasa beklentilerini aşmasının ardından yüzde 3 yükselen Nasdaq endeksinden destek alarak yüzde 0,2 yükseldi.

Avrupa'nın Rus petrolüne yaptırım yönünde adım atacağı beklentisi fiyatları yükseltirken ayın son işlem gününde brent petrolün varil fiyatı 108 doların üzerine çıktı.

Altın fiyatları, ABD'de dün açıklanan GSYH verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasıyla yükselse de, Fed'in faizleri öngörülenden daha hızlı artıracağı beklentileri nedeniyle aylık bazda Eylül'den bu yana en büyük kaybını vereceği düşünülüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 1.907 dolara yükseldi.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın işgaline karşı mücadele eden Ukrayna’ya savunma yardımı da dahil olmak üzere ekonomik ve insani yardımın sağlanması için Kongre’ye 33 milyar dolarlık ek finansman talebinde bulundu.

Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden Uniper, Rusya'nın dayattığı ödeme yöntemini kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

İngitere'de artan maliyet baskılarından kaynaklı olarak önümüzdeki yıl fiyatlarında artış yapmayı planlayan şirketlerin oranı Nisan'da Mart ayına artış göre gösterdi.

İngiltere'de halkın enflasyon beklentileri aylardır devam eden yükselişin ardından Nisan ayında geriledi.

Apple Inc mali yılının ikinci çeyreğinde satış ve kar olarak Wall Street beklentilerinin üzerine çıkmayı başardı.

GÜNÜN AJANDASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret, hizmet üretici fiyatları, turizm istatistiklerini açıklayacak (10.00).

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 2021 yılı son çeyrek dönem için yerel ve konsolide bankacılık istatistikleri raporunu yayımlayacak (10.00).

MÜSİAD'ın hazırladığı SAMEKS endeksleri ile İSO imalat sektörü PMI verisi de aynı saatte ekranlara düşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mart ayına ilişkin giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini duyuracak (11.00).

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Mart ayı için bankacılık sektörü bilgilerini açıklayacak (14.00).

TCMB, Mart ayına ilişkin M3 ve M1 verilerini yayımlayacak (14.30).

Fransa'dan ilk çeyrek için öncü GSYH rakamları açıklanacak. Ülkede bir önceki dönem GSYH dönemsel yüzde 0,7, yıllık yüzde 5,4 yukarı gelmişti (08.30). Fransa'dan ayrıca tüketici harcamaları ve öncü enflasyon rakamları da ekranlara düşecek (09.45).

İspanya'da ilk çeyrek GSYH ve Mart ayı perakende satış verileri yayımlanacak (10.00).

Almanya'nın ilk çeyrek döneme ilişkin GSYH rakamları yayımlanacak. 2021 yılı son çeyrekte GSYH dönemsel yüzde 0,3 daralırken, yıllık yüzde 1,8 artış göstermişti. Piyasa beklentisi dönemsel yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,6 büyüme olduğu yönünde (09.00).

Büyüme rakamları İtalya ile devam edecek; diğer ülkelerde olduğu gibi ilk çeyrek için GSYH rakamları ekranlara düşecek (11.00).

Avrupa'da yoğun veri akışı Euro Bölgesi için ilk çeyrek öncü GSYH ve Nisan ayı öncü tüketici fiyatları rakamlarıyla devam edecek. Bölgede 2021 yılı son çeyrekte GSYH dönemsel yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,6 artış göstermişi (12.00).

Alnı saatte İtalya'nın öncü enflasyon rakamları da gelecek.

Günün bir diğer önemli verisi ABD'nin kişisel gelir ve tüketim rakamları olacak. Şubat ayında yüzde 0,5 artan gelirler ve yüzde 0,2 artan tüketim için Mart ayı rakamları takip edilecek. Piyasanın enflasyonun görünümü açısından takip ettiği çekirdek PCE rakamları da açıklanacak (15.30).

ABD'den beklenen diğer veriler Nisan ayı için Chicago PMI ve Michigan tüketici güven endeksi olacak (16.45, 17.00).

ABD'de dünün son verileri haftalık Baker Hughes sondaj kule sayıları ve tarım fiyatları olacak (20.00, 22.00).