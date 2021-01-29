Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (29 Ocak 2021)

Haftanın ve ayın son iş gününde yurt içinde dış ticaret rakamları en dikkat çeken veri olarak yakından takip edilecek. Yurt dışında da fiyatlanacak önemli veriler bulunuyor.

Çin’den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci partisinin kalan kısmı, Türk Hava Yolları(THY)’na ait kargo uçağıyla Pekin’nden İstanbul’a getirildi.

..::PİYASALARDA SON DURUM::..

Yurt içi: Dün 7,40'ın üzerinde güne başladıktan sonra günü 7,36'dan tamamlayan dolar/TL, bu sabah itibarıyla 7,37 düzeyinde hafif artıda seyrediyor. Euro/TL ise 8,92 seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt dışı: Asya borsaları kayıplarını toparladı ancak Çin'deki likidite sıkışıklığı ve Wall Street'teki bireysel işlem çılgınlığının yatırımcıları endişelendirmesiyle son ayların en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1 yükseldi. ABD vadelilerde ise işlemler yüzde 1'in üzerinde kayıplar devam ediyor.

Altın ve petrol: Brent petrol fiyatları, düne göre sınırlı da olsa geriledi ve 55 doların altına indi. Spot altının ons fiyarı da 1.845 dolar civarında seyrediyor.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADA SON HABERLER::..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başkent Lefkoşa ve Girne’nin ardından tüm ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin yeni koronavirüs yardım yasa tasarısını geçirme yönünde ilk adımı gelecek hafta atacağını, Demokratlara, bir yasa tasarısını Senato'dan Cumhuriyetçilerin desteği olmadan geçirme imkanı verecek bütçe kurallarını tartışırken yeni koronavirüs yardım paketinin de ele alınacağını bildirdi.

Garanti BBVA, 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, 2020 yılı net kârı 6 milyar 385 milyon 163 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 540 milyar 912 milyon 805 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY’de yeni bir dönem başlıyor. Teknoloji şirketi kuruldu. THY Cargo ve Anadolujet de ayrı şirket olarak yola devam edecek. İlker Aycı, “Daha hızlı büyümek, ortaklık ve satın alma potansiyelini değerlendirmek için bu şirketleri ayrı kanatla uçuruyoruz” dedi.

ABD'de hava yolu şirketleri COVID-19 salgınının hava yolu ile seyahate büyük darbe vurması, uygulanan karantina-kapatma tedbirlerin filoların önemli bölümünün yere indirilmesine yol açmasının etkisi ile rekor zararlar açıkldılar. American Airlines, cirosunun yüzde 64 azalarak 4 milyar dolara gerilediğine işaret etti. 2020'nin tamamında ise şirketin zararı 8,88 milyar dolar, ciro kaybı yüzde 62,1 oldu.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde dış ticaret verileri, turizm gelirleri TÜİK tarafından açıklanacak (10.00).

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılına ilişkin giriş-çıkış yapan yabancı ziyaretçi sayıları verilerini duyuracak (11.00). Geçen yılın 11 ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 71,95 düşüşle 12,03 milyon seviyesinde kalmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu açıklayacak (17.00). Hazine'nin Şubat ayında 45,8 milyar TL iç borç ödemesi bulunuyor. Hazine öncesi ay sonunda açıkladığı kesinleşmemiş Şubat ayı planında 7 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası programlamıştı.

ABD'de kişisel gelir ve tüketim verileri, istihdam maliyet endeksi (16.30), Chicago PMI (17.45), Michigan tüketici güven endeksi, bekleyen konut satışları (18.00), Baker Hughes sondaj kule sayıları (21.00) gibi önemli veriler bulunuyor. Almanya'da 2020 yılı 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri (12.00) ile yılın ilk ayına ilişkin işsizlik rakamları (11.55) gelecek. GSYH'nin 4.çeyrekte yıllık yüzde 4,0 düşeceği tahmin ediliyor.