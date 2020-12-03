Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Aralık 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Türkiye: Yurt içi piyasaların odağında kasım ayı enflasyon verisi olacak. Kritik enflasyon verisi öncesinde döviz kurlarında ise dünkü kapanış seviyelerine yakın bir seyir söz konusu. Dolar/TL, dün piyasaların kapanış dakikalarındaki 7,85 seviyelerini koruyor. Euro/TL'de de 9,50'nin hemen üzerinde.

Yurt dışı: Küresel piyasalarda ise aşı haberleriyle birlikte oluşan pozitif hava sürüyor. Aşı iyimserliğine bu hafta ABD'de yeni destek paketine yönelik gelişmeler de eklendi. Wall Street'te dünkü alıcılı kapanışın ardından bugün ABD vadelileri yön arayışında. Asya borsalarında da karışık seyir hakim.

Altın ve petrol: Bu hafta 1.770 dolara kadar çekildikten sonra toparlanma sinyalleri vermeye başlayan altının ons fiyatı bugün hafif bir artışla 1.835 dolar düzeyinde. Brent petrol ise 48 doların biraz üzerinde yatay seyirde.

GÜNÜN AJANDASI

Yurt içinde saat 10.00'da kasım ayı enflasyonu belli olacak. Analistler, kasım ayında enflasyonun yüzde 1 civarı artacağını ve yıllık enflasyonun yüzde 12,60 düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Enflasyon verilerinin ardından öğleden sonra 14:30'da TCMB'nin haftalık rutin para ve banka istatistikleri izlenecek. 13–20 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 389,7 milyon dolar net yabancı girişi olduğu görüldü. Merkez Bankası rezervleri ise brüt olarak 3,34 milyar dolar, net olarak ise 2,02 milyar milyar dolar artmıştı.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Sağlık Bakanı Koca, 4 aşamalı aşı takvimini açıkladı



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin satın aldığı koronavirüs aşılarının 11 Aralık'tan sonra Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Aşılama takvimini de açıklayan Bakan Koca, 4 aşamalı bir plan duyurdu. Özetle, ilk aşamada 65 yaş üstü bireyler, ikinci aşamada toplum düzeninin işleyisi için kritik görevde olanlar ve 50 yaş üst kronik rahatsızlığı olanlar; üçüncü aşamada 50 yaş altı kronik rahatsızlığı olanlar ve son aşamada ise toplumun tüm bireyleri aşılanacak.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi 7 aydır büyüyor

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi 7 aydır büyümeye devam ediyor. Caixin/Markit tarafından hazırlanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (hizmet PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 56,8 puandan 57,8 puana yükseldi. Caixin yaptığı değerlendirmede iş dünyası güveninin son 9,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Goldman Sachs: ABD'de yıl sonundan önce teşvik ihtimali arttı

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, ABD'de yıl sonundan önce teşvik ihtimalinin arttığını düşünüyor. Kuruluş tarafından yapılan değerlendirmede, son günlerde gelen haberlerin Demokrat Parti tarafının trilyonlarca dolarlık bir paket ısrarından vazgeçtiğini gösterdiği belirtildi.

Goldman Sachs, "Demokrat Parti tarafında yaşanan değişim yıl sonundan önce bir teşvik paketi ihtimalini artırdığı" teshiti yaptı.

Morgan Stanley'e göre ABD Doları'nda değer kaybı devam edebilir

Morgan Stanley'in ABD hisse senedi baş stratejisti Mike Wilson, ABD Doları'nın gelecek 12 aylda yüzde 10 daha değer kaybedebileceğini söyledi. Bloomberg Markets'a konuşan Wilson, daha zayıf bir doların global büyüme için daha olumlu olabileceğini belirtti.



Wilson ayrıca, ABD ile Çin arasında mücadelenin henüz sona ermediğini de vurguladı. Euro, ABD Doları karşısında dün 1,21 seviyesini geçti ve bugün de 1,21252'e kadar yükseldi. EUR/USD şu sıralarda 1,21189'dan işlem görüyor. Euro, bu yıl ABD Doları karşısında yüzde 8 değer kazandı.