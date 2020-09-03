Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (3 Eylül 2020)

03 Eylül 2020

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Küresel piyasalar... Çin hizmet sektöründeki toparlanmanın devam etmesi ve ABD'nin ekonomiyi destekleyici yeni adımlar atacağı beklentisinin risk iştahını canlandırmasıyla küresel piyasalar güne yükselişlerle başladı. ABD vadelileri, Wall Street'te dün gelen rekorların ardından bu sabah yatay seyrediyor. Özellikle Çin'den gelen verilerin desteğiyle Asya borsalarında da ağırlıklı olarak yeşil ekranlar dikkat çekiyor.

Türkiye piyasaları... Yurt içinde ise bugün tüm gözler enflasyon verisinde olacak. Saat 10'da açıklanacak olan ağustos ayı enflasyonu öncesinde dolar/TL 7,38 seviyesinden başlarken, euro/TL 8,73 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1 civarında artış beklentisi hakim.

Altın... Piyasalarda güçlenen risk iştahı altın fiyatlarını düşürdü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün güçlü seyreden dolar ve ABD imalat sektöründeki toparlanmanın etkisiyle yüzde 1.4 düşüşle 19 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 civarı düşüşle 1.938 dolara geriledi.

Petrol... ABD verilerinin yakıt talebinin düştüğünü ve COVID-19 salgınından toparlanmanın geciktiğini göstermesinin ardından dün son haftaların en düşük seviyelerini gören petrol fiyatları bugün de düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.4 civarı düşüşle 44,25 dolar düzeyinde. ABD hafif ham petrolü ise 41,20 dolar.

..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Vatandaş altına koştu: Altın hesaplarındaki yıllık artış %260’ı aşarken, hesaplar karşılığı altın miktarı 213 tondan 440 tona çıktı. Darphane fazla mesaide... Öte yandan dün açıklanan dış ticaret verilerine göre, altın ithalatında 31 yılın rekoru kırılırken ithalatın yüzde 23'ü altın oldu.

Altına hücum Darphane’ye fazla mesai yaptırdı

500 hastane icralık oldu: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, 500 hastanenin tıbbi cihaz borcu nedeniyle icralık durumda olduğunu söyledi. Emir, tıbbi cihaz firmalarının 17 milyar TL dolayındaki alacakları için hastanelere haciz uygulamaya başladığını kaydetti.

TEPAV Perakende güven endeksi 5,1 puan arttı: Endeks, Ağustos'ta bir önceki aya göre 0,2 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 5,1 puan arttı. TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, perakende güveninin geçen yıla kıyasla artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki iyileşme etkili oldu. “Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörü, ağustos ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul edecek: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul edecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün daveti üzerine Türkiye'ye gelen AİHM Başkanı Spano, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 13.30'da kabul edilecek.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Çin'de hizmet PMI dört aydır yükseliyor: Çin Caixin/Markit hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ağustos'ta 50 seviyesinin üzerinde kalarak hizmet sektörünün art arda dördüncü ayda büyüme kaydettiğini gösterdi. Şirketler Ocak'tan bu yana ilk kez işçi alımlarını artırdılar. Ekonominin yaklaşık %60'ını ve kentlerdeki istihdamın yarısını oluşturan hizmetler sektörü, koronavirüs salgınından sonra toparlanmakta büyük imalatçılara göre daha yavaş kaldı. Ancak kentlerdeki COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla son aylarda toparlanma ivme kazandı.

ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime yönelik yaptığı açıklamada, "Tarafları geri çekilmeye, gerilimleri azaltmaya ve diplomatik görüşmeler başlatmaya çağırıyoruz" dedi.



ABD'de bütçe açığı tahmini düşürüldü: ABD'de Kongre Bütçe Ofisi, 1 Ekim 2019'da başlayan ve 31 Eylül'de sona erecek olan 2020 mali yılında federal bütçenin 3,3 trilyon dolar açık vereceğini tahmin etti. 24 Nisan'da yayınlanan tahminde ise açık 3,7 trilyon dolar olarak öngörülmüştü.

Londra'nın Heathrow Havaalanı 1.200 kişiyi işten çıkarabilir: Sky News'un haberine göre Londra'nın Heathrow Havaalanı, koronavirüs salgınının havacılık sektöründe yol açtığı daralma nedeniyle personelinin yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan 1200 kişiyi işten çıkarabilir. Habere göre Heathrow yönetimi planlanan işten çıkarma konusunda 45 günlük değerlendirme, danışma sürecini başlattığı konusunda sendikaları bilgilendirdi. The Guardian gazetesi ise Heathrow'un işten çıkarmaya gitmemek için 4700 çalışanına maaşlarda yüzde 15-20 arasında ücret kesintisini kabul etmelerini teklif ettiğini öne sürdü.

Weidmann: Avrupa'nın kriz tedbirleri geçici olmalı: Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, Avrupa'nın resesyonun vurduğu ekonomilerine hükümetlerin ve merkez bankaların olağanüstü destek vermelerinin haklı bir adım olduğunu, ancak sağlanan bu yardımın geçici olmayası gerektiğini ve işletmeleri devlet desteği alışkanlığından uzak tutmak için bir plana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Gevşek para politikasına eleştrileri ile ön plana çıkan bir isim olan Weidmann, krizle mücadele için uygulamaya konmuş olağanüstü tedbirlerin geçici olması gerektiğini belirttti. "Kriz sonrasında, acil para politikası tedbirlerinin geri çekilmesi gerekli" diye konuşan Weidmann, "Mali politikanın da kolaylıkla kullanılmasına alışılmamalı veeya faizlerin çok uzun süre için düşük kalmaya dvam edeceğine bel bağlanmamalı" dedi.